heeft 'misschien soms een klein beetje spijt' van zijn overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax, nu een jaar geleden. Dat zegt de 26-jarige Noor in gesprek met ESPN.

Ajax hoopte zich in de winterstop van vorig seizoen te versterken met een extra optie voor de vleugels. Lange tijd leek Raúl Moro dat te gaan worden, maar die raakte ongelukkigerwijs geblesseerd en bleef daardoor nog een halfjaar bij zijn vorige club, Real Valladolid, voordat hij afgelopen zomer alsnog naar Amsterdam verkaste. In plaats van Moro kwam Ajax in de winter uit bij Edvardsen, die voor zo'n drie miljoen euro werd losgeweekt bij Go Ahead.

Tot het ontslag van John Heitinga speelde Edvardsen dit seizoen geregeld bij Ajax. Diens opvolger, Fred Grim, haalde de Noor na twee verloren wedstrijden echter uit de basis, sindsdien kwam hij niet verder dan een korte invalbeurt in het uitduel bij Telstar van afgelopen weekend (2-3 winst). Edvardsen wordt dan ook genoemd als een van de spelers die deze winter in aanmerking zou komen voor een vertrek bij Ajax, al dan niet op huurbasis. "Ik ben er vrij zeker van dat ze ervoor openstaan om mij te verkopen of te verhuren", bevestigt de speler zelf. "Het is een moeilijke keuze, we gaan het zien. Het hangt er ook vanaf wat er komt."

Edvardsen krijgt vervolgens de vraag of hij spijt heeft van zijn transfer. "Zo wil ik het niet noemen", luidt zijn eerste reactie, maar dan zegt hij: "Misschien soms een klein beetje." Komende zondag komt zijn vorige werkgever op bezoek in Amsterdam. Zou een al dan niet tijdelijke terugkeer bij de Deventer een optie kunnen zijn? "We hebben elkaar niet gesproken", laat Edvardsen zelf weten.