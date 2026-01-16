Live voetbal 7

Edvardsen eerlijk over Ajax-transfer: 'Misschien soms een klein beetje spijt van'

Sutalo, Klaassen, Itakura en Edvardsen van Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
16 januari 2026, 21:04

Oliver Edvardsen heeft 'misschien soms een klein beetje spijt' van zijn overstap van Go Ahead Eagles naar Ajax, nu een jaar geleden. Dat zegt de 26-jarige Noor in gesprek met ESPN.

Ajax hoopte zich in de winterstop van vorig seizoen te versterken met een extra optie voor de vleugels. Lange tijd leek Raúl Moro dat te gaan worden, maar die raakte ongelukkigerwijs geblesseerd en bleef daardoor nog een halfjaar bij zijn vorige club, Real Valladolid, voordat hij afgelopen zomer alsnog naar Amsterdam verkaste. In plaats van Moro kwam Ajax in de winter uit bij Edvardsen, die voor zo'n drie miljoen euro werd losgeweekt bij Go Ahead.

Artikel gaat verder onder video

Tot het ontslag van John Heitinga speelde Edvardsen dit seizoen geregeld bij Ajax. Diens opvolger, Fred Grim, haalde de Noor na twee verloren wedstrijden echter uit de basis, sindsdien kwam hij niet verder dan een korte invalbeurt in het uitduel bij Telstar van afgelopen weekend (2-3 winst). Edvardsen wordt dan ook genoemd als een van de spelers die deze winter in aanmerking zou komen voor een vertrek bij Ajax, al dan niet op huurbasis. "Ik ben er vrij zeker van dat ze ervoor openstaan om mij te verkopen of te verhuren", bevestigt de speler zelf. "Het is een moeilijke keuze, we gaan het zien. Het hangt er ook vanaf wat er komt."

Edvardsen krijgt vervolgens de vraag of hij spijt heeft van zijn transfer. "Zo wil ik het niet noemen", luidt zijn eerste reactie, maar dan zegt hij: "Misschien soms een klein beetje." Komende zondag komt zijn vorige werkgever op bezoek in Amsterdam. Zou een al dan niet tijdelijke terugkeer bij de Deventer een optie kunnen zijn? "We hebben elkaar niet gesproken", laat Edvardsen zelf weten.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida, Don-Angelo Konadu en Raúl Moro van Ajax

‘Bounida verschijnt op radar van Barcelona en Real Madrid’

  • Gisteren, 21:09
  • Gisteren, 21:09
John Heitinga

‘Nederland heeft een volkomen verkeerd beeld van Heitinga’

  • Gisteren, 17:31
  • Gisteren, 17:31
Kees Smit als speler van AZ

Smit komt complimenten tekort over Ajacied Steur na 6-0 afstraffing

  • Gisteren, 14:55
  • Gisteren, 14:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oliver Edvardsen

Oliver Edvardsen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (19 mrt. 1999)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
0
2024/2025
Go Ahead
14
8
2023/2024
Go Ahead
33
7
2022/2023
Go Ahead
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel