Ajax komt in zoektocht naar back uit bij Joao Pedro Chermont (19)

Joao Pedro (JP) Chermont moet de nieuwe rechtsback van Ajax worden, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De Braziliaan van Santos moet deze winter op huurbasis naar Amsterdam komen, met een optie tot koop in de zomer.
Het is geen geheim dat Ajax zoekt naar een back, al leek het er in eerste instantie op dat de Amsterdammers de prioriteit legden op een linksback. Omdat de eerder vastgelegde Takehiro Tomiyasu op beide backposities uit de voeten kan, verlegde Ajax de aandacht naar de rechterkant. Daarvoor is JP Chermont in beeld gekomen.
Volgens VI ligt een huurdeal met een optie tot koop op tafel en omschrijft De Telegraaf hem als ‘beoogde nieuwe rechtsback’. De negentienjarige rechtsback speelde al vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van Santos, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf. Een andere opvallende statistiek is dat hij al tien keer op de bon werd geslingerd met een gele kaart.
Chermont heeft in Brazilië nog een contract tot 31 december 2027, maar Ajax lijkt definitief werk te maken van de rechtsback.
Ajax lijkt het aantrekken van versterkingen meestal te baseren op de uitspraak: Wat je van ver haalt is lekker (of goed). Ook nu weer wordt er ver over de grenzen gekeken, waarom ? Afgelopen week tijdens FC Utrecht-FC Twente zag ik Bart van Rooij (weer) een dijk van een wedstrijd spelen, verdedigend en aanvallend. Hij is écht veel beter dan Rosa of Gaaei. Het transferbeleid van Ajax blijft een mysterie...
Er kunnen allerlei redenen zijn om over de grens te kijken. Misschien zijn Nederlandse spelers te duur, willen ze niet weg bij hun club, misschien willen ze niet naar Ajax. Ik vind het nogal ongefundeerd om te suggereren dat Ajax maar wat doet. Daar is geen bewijs voor. Zelfs niet als meerdere buitenlandse spelers het niet gered hebben bij de club. Ook dat kan andere oorzaken hebben dan dat het per se slechte spelers zijn.
@Vrij Dag nou kroes beuker hebben wel.meer binnen gehaald wat zwaar ondermaats waren Rugani Matheus mcConnell en zo nog een paar geld was het niet waard en ze moeten kijken voor een betere keeper pasveer te oud Jaros is het ook niet
