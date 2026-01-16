Ajax komt in zoektocht naar back uit bij Joao Pedro Chermont (19)

Joao Pedro (JP) Chermont moet de nieuwe rechtsback van Ajax worden, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De Braziliaan van Santos moet deze winter op huurbasis naar Amsterdam komen, met een optie tot koop in de zomer.

Het is geen geheim dat Ajax zoekt naar een back, al leek het er in eerste instantie op dat de Amsterdammers de prioriteit legden op een linksback. Omdat de eerder vastgelegde Takehiro Tomiyasu op beide backposities uit de voeten kan, verlegde Ajax de aandacht naar de rechterkant. Daarvoor is JP Chermont in beeld gekomen.

Volgens VI ligt een huurdeal met een optie tot koop op tafel en omschrijft De Telegraaf hem als ‘beoogde nieuwe rechtsback’. De negentienjarige rechtsback speelde al vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van Santos, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf. Een andere opvallende statistiek is dat hij al tien keer op de bon werd geslingerd met een gele kaart.

Chermont heeft in Brazilië nog een contract tot 31 december 2027, maar Ajax lijkt definitief werk te maken van de rechtsback.