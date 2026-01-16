Live voetbal

Ajax komt in zoektocht naar back uit bij Joao Pedro Chermont (19)

Alex Kroes
Foto: © Imago
16 januari 2026, 12:05

Joao Pedro (JP) Chermont moet de nieuwe rechtsback van Ajax worden, zo melden Voetbal International en De Telegraaf. De Braziliaan van Santos moet deze winter op huurbasis naar Amsterdam komen, met een optie tot koop in de zomer.

Het is geen geheim dat Ajax zoekt naar een back, al leek het er in eerste instantie op dat de Amsterdammers de prioriteit legden op een linksback. Omdat de eerder vastgelegde Takehiro Tomiyasu op beide backposities uit de voeten kan, verlegde Ajax de aandacht naar de rechterkant. Daarvoor is JP Chermont in beeld gekomen.

Volgens VI ligt een huurdeal met een optie tot koop op tafel en omschrijft De Telegraaf hem als ‘beoogde nieuwe rechtsback’. De negentienjarige rechtsback speelde al vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van Santos, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf. Een andere opvallende statistiek is dat hij al tien keer op de bon werd geslingerd met een gele kaart.

Chermont heeft in Brazilië nog een contract tot 31 december 2027, maar Ajax lijkt definitief werk te maken van de rechtsback.

dilima1966
3.051 Reacties
949 Dagen lid
16.107 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Laat kroes de laaste week alsjeblieft geen beslissing meer nemen ook beuker niet

SWVoetbal
66 Reacties
217 Dagen lid
120 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax lijkt het aantrekken van versterkingen meestal te baseren op de uitspraak: Wat je van ver haalt is lekker (of goed). Ook nu weer wordt er ver over de grenzen gekeken, waarom ? Afgelopen week tijdens FC Utrecht-FC Twente zag ik Bart van Rooij (weer) een dijk van een wedstrijd spelen, verdedigend en aanvallend. Hij is écht veel beter dan Rosa of Gaaei. Het transferbeleid van Ajax blijft een mysterie...

dilima1966
3.051 Reacties
949 Dagen lid
16.107 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@SWVoetbal qjax gaat nu kijken voor koopjes en eerst huur of transfervrij spelers het grote geld hebben ze nu niet voor spelers

Docker
648 Reacties
60 Dagen lid
1.774 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er kunnen allerlei redenen zijn om over de grens te kijken. Misschien zijn Nederlandse spelers te duur, willen ze niet weg bij hun club, misschien willen ze niet naar Ajax. Ik vind het nogal ongefundeerd om te suggereren dat Ajax maar wat doet. Daar is geen bewijs voor. Zelfs niet als meerdere buitenlandse spelers het niet gered hebben bij de club. Ook dat kan andere oorzaken hebben dan dat het per se slechte spelers zijn.

Vrij Dag
474 Reacties
607 Dagen lid
627 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maakt bijna niet uit wie je haalt. Kan nooit slechter zijn. Overigens denk ik dat ook hier in Nederland leuke backs te vinden zijn

dilima1966
3.051 Reacties
949 Dagen lid
16.107 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag nou kroes beuker hebben wel.meer binnen gehaald wat zwaar ondermaats waren Rugani Matheus mcConnell en zo nog een paar geld was het niet waard en ze moeten kijken voor een betere keeper pasveer te oud Jaros is het ook niet

CG
3.000 Reacties
906 Dagen lid
13.588 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als Ajax nu eens héél goed doet nadenken nadat het haast niet meer slechter kan, kan het vanaf nu alleen nog maar beter worden, vooral met de juiste personen op de juiste plaats in de diirectie, commissie en bestuur.

