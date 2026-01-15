Live voetbal

Vernedering van Ajax gevangen in zeer pijnlijke uitwisseling tussen fans en Gaaei

Anton Gaaei
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
15 januari 2026, 13:08

Ajax is woensdag op historische wijze op zijn nummer gezet. AZ won in het eigen AFAS Stadion met 6-0 van de hoofdstedelingen, net wanneer die dachten weer wat kleur op de wangen te hebben gekregen. Een moment met Anton Gaaei na afloop vatte de complete vernedering goed samen.

Na een ketser van Vitezslav Jaros kwam AZ al in de tweede minuut op een 1-0 voorsprong in het bekerduel. Troy Parrott was de doelpuntenmaker. Hij zou een halfuur later nogmaals scoren, waarna Peer Koopmeiners de ruststand zou bepalen met de derde Alkmaarse goal van de avond. Na de thee werd er nog drie keer gescoord door de thuisploeg: Kees Smit, Parrott en Ibrahim Sadiq maakten de vernedering voor Ajax compleet. Owen Wijndal, vier jaar geleden nog speler van AZ, had ook nog eens rood gekregen na een smerige overtreding op Wouter Goes.

De spelers van Ajax meldden zich na de wedstrijd bij de uitfans, om toch een soort van excuses aan te bieden. "Anton Gaaei dacht er goed aan te doen zijn shirtje in het vak te werpen. De Deen kreeg deze direct retour afzender. Hij mocht ‘m houden. Niet goed, shirt terug." Het vat de avond en de diepe teleurstelling bij de uitfans goed samen.

