Ajax ging woensdagavond met harde cijfers onderuit tegen AZ: de einduitslag in het AFAS Stadion was 6-0. Na afloop werden veel spelers van de ploeg van Fred Grim bekritiseerd, maar bij Voetbalpraat ligt de focus op Josip Sutalo, die een kinderlijke fout maakte bij de 2-0 van Troy Parrott.
Hans Kraay junior vond vooral de centrale verdedigers bij Ajax verschrikkelijk, zo vertelt hij in Voetbalpraat op ESPN. ''Het centrum helpt ook niet mee. Baas met Itakura is een prima centrum, maar Sutalo is verschrikkelijk. Als jij moet dekken en je draait twee keer om je as heen in één sprintduel, dan ben je helemaal niet georiënteerd.''
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.