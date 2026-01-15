Live voetbal

Hans Kraay junior stoort zich enorm aan 'verschrikkelijke' Sutalo bij Ajax

Ajax na AZ-uit
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
15 januari 2026, 12:41

Ajax ging woensdagavond met harde cijfers onderuit tegen AZ: de einduitslag in het AFAS Stadion was 6-0. Na afloop werden veel spelers van de ploeg van Fred Grim bekritiseerd, maar bij Voetbalpraat ligt de focus op Josip Sutalo, die een kinderlijke fout maakte bij de 2-0 van Troy Parrott.

Hans Kraay junior vond vooral de centrale verdedigers bij Ajax verschrikkelijk, zo vertelt hij in Voetbalpraat op ESPN. ''Het centrum helpt ook niet mee. Baas met Itakura is een prima centrum, maar Sutalo is verschrikkelijk. Als jij moet dekken en je draait twee keer om je as heen in één sprintduel, dan ben je helemaal niet georiënteerd.''

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax

Ajax komt meteen na afstraffing tegen AZ met goedmakertje voor eigen fans

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Peer Koopmeiners

Peer Koopmeiners en Fresia Cousiño Arias doen lachend voorstel aan KNVB: 'Elke week tegen Ajax'

  • Gisteren, 23:17
  • Gisteren, 23:17
Troy Parrott en Kasper Dolberg voor AZ - Ajax

Teruglezen: zo haalde AZ ongenadig uit tegen ontluisterend Ajax

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
640 Reacties
59 Dagen lid
1.762 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sutalo is nog steeds één van de spelers die Ajax zo snel mogelijk moet zien te lozen. Te weinig niveau in vrijwel alle opzichten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
640 Reacties
59 Dagen lid
1.762 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sutalo is nog steeds één van de spelers die Ajax zo snel mogelijk moet zien te lozen. Te weinig niveau in vrijwel alle opzichten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel