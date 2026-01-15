Ajax ging woensdagavond met harde cijfers onderuit tegen AZ: de einduitslag in het AFAS Stadion was 6-0. Na afloop werden veel spelers van de ploeg van Fred Grim bekritiseerd, maar bij Voetbalpraat ligt de focus op , die een kinderlijke fout maakte bij de 2-0 van Troy Parrott.

Hans Kraay junior vond vooral de centrale verdedigers bij Ajax verschrikkelijk, zo vertelt hij in Voetbalpraat op ESPN. ''Het centrum helpt ook niet mee. Baas met Itakura is een prima centrum, maar Sutalo is verschrikkelijk. Als jij moet dekken en je draait twee keer om je as heen in één sprintduel, dan ben je helemaal niet georiënteerd.''