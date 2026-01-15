Live voetbal

Ajax dekt door en loopt in de val van Martens: 'Dat hadden we benoemd'

AZ-trainer Maarten Martens
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
15 januari 2026, 09:12

Maarten Martens was woensdagavond in zijn nopjes na de overtuigende overwinning van AZ op Ajax. De ploeg van de Belgische trainer veegde de Amsterdammers met 6-0 van de mat in het AFAS Stadion en zag hoe Ajax zich meerdere keren uit de tent liet lokken.

Ajax ging in Alkmaar op pijnlijke wijze onderuit. Al na twee minuten keek de ploeg tegen een achterstand aan en gedurende de hele wedstrijd wist Ajax geen moment aanspraak te maken op een beter resultaat. De formatie van trainer Fred Grim werd op alle fronten afgetroefd en geen enkele speler wist een voldoende te halen.

Na afloop sprak Martens van een collectieve prestatie. "Ik denk dat ik er niet één moment moet uitpikken, dit was een teamprestatie", aldus de AZ-coach bij ESPN. "Vanaf minuut één zitten we erbovenop en geven we Ajax het gevoel dat het geen makkelijke avond wordt. Ik ben heel tevreden over hoe de jongens dit hebben uitgevoerd."

Volgens Martens wist AZ optimaal te profiteren van de kwetsbaarheden bij Ajax: "We wisten dat we konden toeslaan op de momenten dat zij wél doordekten. Dat hadden we vooraf ook zo benoemd", legde Martens uit. "Dan zie je de ontlading bij de groep, omdat het onderdeel was van het plan en het ook daadwerkelijk zo uitpakt. Ik heb alleen maar complimenten voor deze groep."

AZ - Ajax

AZ
6 - 0
Ajax
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Maarten Martens

Maarten Martens
AZ
Team: AZ
Functie: Coach
Leeftijd: 41 jaar (2 jul. 1984)

