Ajax-trainer Fred Grim heeft na de vernederende bekernederlaag tegen AZ (6-0) een hartig woordje gewisseld met doelman . Die liet in Alkmaar opvallend veel ballen los, waar hij door zijn trainer én voormalig Ajax-keeper Grim op is aangesproken.

In de achtste finales van het bekertoernooi leed Ajax woensdag een ontluisterende nederlaag. Troy Parrott opende in het AFAS Stadion al na drie minuten spelen de score, uit de rebound van een door Grim niet klemvast gepakt schot van Kees Smit. De Tsjechische Liverpool-huurling liet gedurende de wedstrijd opvallend vaak ballen los. Dat leidde vijf minuten voor tijd tot een cynisch applausje, toen hij een hoekschop wél klemvast pakte.

Grim verschijnt zaterdagmiddag, voorafgaand aan het thuisduel met Go Ahead Eagles, voor de camera's van ESPN. Verslaggever Cristian Willaert brengt het gesprek op het optreden van Jaros in Alkmaar. "Hij heeft mij dat uitgelegd, die Derbystar-bal, daar houdt hij niet van", refereert de verslaggever aan de uitlatingen die Jaros deed na de 1-3 zege op Fortuna Sittard, in december vorig jaar. Ook toen liet hij opvallend veel ballen los, net als nu in Alkmaar het geval was. "Het heeft zoveel kansen opgeleverd, heb je het daar met hem over gehad? Want dit kan toch eigenlijk niet?", aldus Willaert.

"Natuurlijk praat je met elke speler, dus ook met Jaros", reageert Grim. "Daar heb ik ook met hem over gesproken. Dat moet er sowieso uit", zegt de trainer. "Of het de bal of een vertrouwenskwestie is? Het is sowieso een bal die enorm zwabbert, maar dat mag geen excuus zijn. Dan zul je andere keuzes moeten maken, daar heb ik het met hem over gehad. Dat gaat hij oppakken", aldus Grim.