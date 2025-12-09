Ajax-doelman legt uit waarom hij in het uitduel bij Fortuna Sittard (1-3 winst) van afgelopen zaterdag een stuk minder zeker oogde dan midweeks tegen FC Groningen (2-0). Zowel de conditie van het veld in Limburg als het merk van de wedstrijdbal had grote invloed op zijn functioneren, aldus de Tsjechische sluitpost.

Jaros (24) schuift dinsdagmiddag in Bakoe, waar Ajax het een dag later in de Champions League opneemt tegen FK Qarabag, naast trainer Fred Grim aan bij de persconferentie. ESPN-verslaggever Cristian Willaert geeft de Tsjech een compliment voor zijn optreden tegen Groningen. "Je was feitelijk de man van de wedstrijd", aldus Willaert. "Maar in Sittard, en vergeef me als je het niet met me eens bent, leek het moeizamer te gaan. Je gaf wat rebounds weg, hoe kijk je zelf naar die wedstrijd?"

"Het veld is daar tricky", geeft Jaros een eerste verklaring. "En bij Ajax spelen we met een Adidas-bal. Die is anders dan die van Derbystar, waar ze daar mee spelen. Door de combinatie van de bal en het veld is het lastig om sommige knuckleballs te vangen. Ik denk dat negentig procent van de keepers dat met me eens is."

"Dus je moet maar zien dat je die ballen uit je doel houdt. Het ziet er misschien minder mooi uit, maar ik heb liever dat het er minder uitziet en dat de bal er niet ingaat, dan dat het een tegengoal wordt", vervolgt Jaros. "Ja, ik denk dat mensen onderschatten hoe belangrijk het is met welke bal er gespeeld wordt. Sommige mensen zullen zeggen: een bal is een bal, maar zo makkelijk is het niet. Maar morgen spelen we met een hele goede bal", besluit de Tsjech het onderwerp lachend. In de Champions League wordt immers, net als bij Ajax het geval is, met ballen van Adidas gespeeld.