De supporters van Ajax zijn in de eerste helft van het thuisduel met Go Ahead Eagles diep onder de indruk van . De pas achttienjarige verdediger wordt op X zelfs vergeleken met niemand minder dan Frank Rijkaard.

Bouwman begon midweeks als reserve aan het bekerduel met AZ, dat Ajax op een gigantisch pak slaag trakteerde (6-0). De centrale verdediger kwam in de slotfase, vlak na de 5-0 van Troy Parrott, als vervanger van Ko Itakura binnen de lijnen. Zaterdag zet Grim hem echter naast Itakura in de basis tegen Go Ahead, waardoor de in Alkmaar matig spelende Josip Sutalo uit het elftal verdwijnt.

Volg hier LIVE de tweede helft van Ajax - Go Ahead Eagles

Ajax lijkt zich tegen Go Ahead prima te herstellen van de zeperd in het bekertoernooi. Halverwege staan de Amsterdammers op een 2-0 voorsprong, door treffers van Davy Klaassen en Kasper Dolberg. Bijna was daar nog een derde treffer bijgekomen in het eerste bedrijf, toen Bouwman in dribbelde en een uitstekende pass verstuurde op leeftijdgenoot Sean Steur. De middenvelder slaagde er oog in oog met Jari De Busser echter niet in om zijn eerste treffer in Ajax 1 te maken.

De actie van Bouwman kan op grote goedkeuring rekenen van de supporters van Ajax. Op X regent het complimenten voor de talentvolle verdediger. "Die Bouwman geeft zoveel rust achterin. Heel wat anders dan Sutalo", stelt een supporter vast. Dat sentiment wordt breed gedeeld: "Je vraagt je toch af waarom Bouwman in godsnaam wissel stond de afgelopen weken. Zowel verdedigend als aanvallend zoveel beter dan Sutalo", poneert een andere twitteraar. De actie en pass waarmee Bouwman Steur zijn grote kans bood, doet een andere fan zelfs denken aan een illustere voorganger: "Die Bouwman geeft echt jonge Frank Rijkaard vibes", schrijft deze supporter.