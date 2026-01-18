Ajax bijna met Arsenal akkoord over Oleksandr Zinchenko

Ajax is dicht bij de komst van Oleksandr Zinchenko, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf zondagmiddag. De Amsterdamse club is naar verluidt ‘op details na akkoord’ met Arsenal over een onmiddellijke transfer van de Oekraïense linksback annex controlerende middenvelder naar de Johan Cruijff ArenA.
Zinchenko wordt op dit moment door Arsenal verhuurd aan Nottingham Forrest. De 29-jarige international van Oekraïne is echter op een zijspoor beland bij de Premier Laegue-laagvlieger: de laatste weken behoort hij niet meer tot de selectie van Nottingham Forrest.
De kans lijkt reëel dat de verhuurperiode van Zinchenko bij Nottingham Forrest vroegtijdig wordt beëindigd en daar lijkt Ajax van te willen profiteren. Volgens Verweij is de Amsterdamse club ‘op enkele details’ na akkoord met Arsenal over een verhuurperiode tot het einde van dit seizoen.
Na dit seizoen loopt het contract van Zinchenko bij Arsenal af en daar wil Ajax dan van profiteren. Ajax wil hem dan voor een langere periode proberen vast te leggen, zo klinkt het.
Zinchenko speelde eerder in Nederland voor PSV, dat hem in het seizoen 2016/17 huurde van Manchester City. In 2022 verkaste hij van Manchester City naar Arsenal. Bij The Gunners belandde hij vorig seizoen op een zijspoor.
Dat is dan concurrentie met Wijndal. Nu nog een concurrent voor Rosa op rechts (Gaaei gaat neem ik aan weg.) en een nummer 6. Grim mag afmaken, behalve als je nu een ander kan strikken. Ik denk namelijk dat Schreuder's contract deze transferperiode wordt afgekocht door Az. Je kan nog zoveel goede spelers op het veld en de bank hebben, maar als de trainer tekort schiet red je het nimmer QED
