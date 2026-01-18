De transfer van JP Chermont naar Ajax is voorlopig op de lange baan geschoven, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers meldden zich bij het Braziliaanse Santos voor de jonge rechtsback, maar de gisteren (zaterdag) gepresenteerde technisch directeur Jordi Cruijff ziet in zijn komst geen prioriteit, zo weet het weekblad.

Ajax had Chermont een half seizoen willen huren van Santos, met daarbij een optie tot koop. De deal 'leek de goede kant op te gaan', zo schrijft VI, tot Cruijff zich mengde in de zaak. Cruijff heeft de komst van Chermont 'op de lange baan geschoven'.

De focus zou wat Cruijff betreft namelijk moeten liggen op de komst van een linksback én een 'nummer 6', zo weet het weekblad. Die eerste positie is inmiddels zo goed als vervuld: zondag werd duidelijk dat Ajax en Arsenal een akkoord naderen over Oleksandr Zinchenko (29). De Oekraïner, die eerder namens PSV actief was in de Eredivisie, zou het seizoen op huurbasis moeten afmaken in Amsterdam.

'Komst Blind zo goed als zeker van de baan'

Blijft over de ervaren verdedigende middenvelder waar Ajax zich deze winter nog mee hoopt te versterken. Sinds het vertrek van Jordan Henderson, die afgelopen zomer naar Brentford verkaste, ontbeert de selectie een dergelijk type. Eerder werd al duidelijk dat zowel Manuel Ugarte (Manchester United) als oude bekende Daley Blind (Girona) in beeld zijn. Laatstgenoemde lijkt echter niet meer te gaan komen: de vraagprijs die Girona hanteert zou een winterse deal in de weg staan. Blind loopt komende zomer uit zijn contract en zou dan eventueel transfervrij kunnen terugkeren.