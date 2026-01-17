Fred Grim heeft zich tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles (2-2) de woede van de aanwezige supporters op de hals gehaald. De oefenmeester voerde bij een gelijke stand een verdedigende wissel door, waarna een hels fluitconcert klonk vanaf de tribune.

Ajax nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers stonden bij rust met 2-0 voor en hadden niets te vrezen van de Deventenaren. Een tactische omzetting van Melvin Boel zorgde er echter voor dat de bezoekers in de tweede helft terug in de wedstrijd kwamen via Thibo Baeten. Na 66 minuten was het Milan Smit die de eindstand op het bord zette.

Een kwartier voor tijd besloot Grim in te grijpen bij zijn ploeg. De oefenmeester haalde Davy Klaassen en Sean Steur naar de kant. Zij werden vervangen door Jorthy Mokio en Josip Sutalo. Met de Kroaat zette de interim-trainer bij een gelijke stand in eigen huis een extra verdediger in het veld.

Die beslissing viel niet goed bij de Amsterdamse supporters. Nadat de naam van Sutalo werd aangekondigd als invaller, klonk er een striemend fluitconcert vanaf de tribunes. “Oei, luister eens. Het Ajax-publiek is ook niet blij”, concludeert ESPN-commentator Martijn van Zijtveld.