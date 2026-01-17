Fred Grim heeft zich tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles (2-2) de woede van de aanwezige supporters op de hals gehaald. De oefenmeester voerde bij een gelijke stand een verdedigende wissel door, waarna een hels fluitconcert klonk vanaf de tribune.
Ajax nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers stonden bij rust met 2-0 voor en hadden niets te vrezen van de Deventenaren. Een tactische omzetting van Melvin Boel zorgde er echter voor dat de bezoekers in de tweede helft terug in de wedstrijd kwamen via Thibo Baeten. Na 66 minuten was het Milan Smit die de eindstand op het bord zette.
Een kwartier voor tijd besloot Grim in te grijpen bij zijn ploeg. De oefenmeester haalde Davy Klaassen en Sean Steur naar de kant. Zij werden vervangen door Jorthy Mokio en Josip Sutalo. Met de Kroaat zette de interim-trainer bij een gelijke stand in eigen huis een extra verdediger in het veld.
Die beslissing viel niet goed bij de Amsterdamse supporters. Nadat de naam van Sutalo werd aangekondigd als invaller, klonk er een striemend fluitconcert vanaf de tribunes. “Oei, luister eens. Het Ajax-publiek is ook niet blij”, concludeert ESPN-commentator Martijn van Zijtveld.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Na de vorige wanprestatie van Sutalo moet je die jongen ook niet gaan opstellen. Dat snap ik wel van de aanhang. Voor de rest denk ik dat je de schuld van het gelijkspel niet zozeer bij Grim moet zoeken maar bij sommige spelers. Zoals Godts bijvoorbeeld. Dat is een jongen die niet om zich heen kijkt en als een blind paard een actie begint. Verder zit er een soort gemakzucht in het spel en zie je ook pupillenfouten zoals bijvoorbeeld van Gaaei. Je ziet dat je jongens als Klaassen gewoon echt nog nodig hebt. Ervaring. Te veel jonkies is ook niet goed.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Na de vorige wanprestatie van Sutalo moet je die jongen ook niet gaan opstellen. Dat snap ik wel van de aanhang. Voor de rest denk ik dat je de schuld van het gelijkspel niet zozeer bij Grim moet zoeken maar bij sommige spelers. Zoals Godts bijvoorbeeld. Dat is een jongen die niet om zich heen kijkt en als een blind paard een actie begint. Verder zit er een soort gemakzucht in het spel en zie je ook pupillenfouten zoals bijvoorbeeld van Gaaei. Je ziet dat je jongens als Klaassen gewoon echt nog nodig hebt. Ervaring. Te veel jonkies is ook niet goed.