Kenneth Perez kan zijn lachen zaterdagavond niet inhouden als Fresia Cousiño Arias hem vertelt hoe snel Ajax-aanvaller écht is. Voorafgaand aan het duel tussen de Amsterdammers en Go Ahead Eagles, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel, voerden de twee bij ESPN een discussie over de snelheid van de Spanjaard.

De discussie tussen Perez en Arias zorgde voor ietwat wat ongemakkelijke beelden tijdens de voorbeschouwing. De Deense analist laakte het feit dat Ajax in zijn ogen 'te veel kleine, langzame, fysiek zwakke spelers' zou hebben aangetrokken. Arias wierp daar tegenin dat Moro toch een snelle speler is, maar Perez bleek die mening niet te delen: "Ik vind hem helemaal niet snel, wat grappig dat jij dat vindt", aldus de oud-prof, die uiteindelijk een compromis sloot en de snelheid van Moro als 'gemiddeld' betitelde.

Artikel gaat verder onder video

Na de wedstrijd, waarin Moro als invaller vlak voor tijd een enorme kans op de 3-2 om zeep hielp, slaat Arias Perez om de oren met de feiten. Op de website van de Eredivisie wordt namelijk een ranglijst bijgehouden met de spelers die de hoogste snelheid hebben bereikt. Moro is daarop terug te vinden op plek acht, met een topsnelheid van 33,36 kilometer per uur. Daarmee is hij de snelste Ajax-speler op de lijst, die wordt aangevoerd door Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam, met 34,86 kilometer per uur).

Arias lepelt de statistieken op: "Moro staat toch echt in de top-tien, Kenneth", haalt de presentatrice haar gelijk. "Hij is sneller dan Ruben van Bommel, hij is sneller dan Miguel Rodríguez en hij is sneller dan Sergiño Dest." Perez barst daarop in lachen uit: "Mag ik degene ontmoeten die dit gemeten heeft?", vraagt de Deen. "Het staat hier, ik verzin dit niet. Dit is de topsnelheid gemeten in de Vriendenloterij Eredivisie", legt. "Dus een keer effe de topsnelheid", begrijpt Perez, die daarna ongelovig vraagt: "Dus Moro is sneller dan Ruben van Bommel? Misschien op dit moment, met zijn kruisbandblessure. Als je het niet heel erg vindt, ik geloof het niet", besluit de analist.