Kenneth Perez zat er zaterdagmiddag flink naast met zijn analyse over Ajax-buitenspeler . Tijdens de voorbeschouwing op het duel met Go Ahead Eagles raakte de analist in discussie met Fresia Cousino Arias over de snelheid van de Spanjaard. De Deen is van mening dat de aanvaller geen snelheid heeft.

Raúl Moro kwam afgelopen zomer over van Real Valladolid, maar heeft nog geen indruk weten te maken in het shirt van Ajax. Ook zaterdagmiddag, tegen Go Ahead, moest de 23-jarige aanvaller genoegen nemen met een plek op de bank. Tijdens de voorbeschouwing stelt Perez dat Ajax beschikt over te veel ‘kleine, langzame, fysiek zwakke spelers’.

Artikel gaat verder onder video

“Nou, Moro is toch niet langzaam? Die is klein, maar niet langzaam”, reageert Fresia verrast. “Moro is snel hoor”, herhaalt ze. Perez gelooft dat niet. “Oké… snel? Ik vind hem helemaal niet snel, wat grappig dat jij dat vindt”, zegt de ex-voetballer. “Nee, oké. Hij is niet langzaam, maar hij is niet snel. Hij is gemiddeld”, draait Perez wat bij. Dat levert wat ongemakkelijke tv-beelden op.

Wat blijkt: de analist is niet goed op de hoogte. Een blik op de statistieken verraadt dat Moro behoort tot de snellere spelers van de Eredivisie. De Spanjaard heeft dit seizoen een topsnelheid gehaald van 33,36 km/u. Daarmee staat hij op plek acht en is hij de snelste Ajacied. De snelste speler van de Eredivisie is Mitchell van Bergen, met een topsnelheid van 34,86 km/u. Kijkers van de voorbeschouwing reageren vol ongeloof over de analyse van Perez: