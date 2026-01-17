Kenneth Perez zat er zaterdagmiddag flink naast met zijn analyse over Ajax-buitenspeler Raúl Moro. Tijdens de voorbeschouwing op het duel met Go Ahead Eagles raakte de analist in discussie met Fresia Cousino Arias over de snelheid van de Spanjaard. De Deen is van mening dat de aanvaller geen snelheid heeft.
Raúl Moro kwam afgelopen zomer over van Real Valladolid, maar heeft nog geen indruk weten te maken in het shirt van Ajax. Ook zaterdagmiddag, tegen Go Ahead, moest de 23-jarige aanvaller genoegen nemen met een plek op de bank. Tijdens de voorbeschouwing stelt Perez dat Ajax beschikt over te veel ‘kleine, langzame, fysiek zwakke spelers’.
“Nou, Moro is toch niet langzaam? Die is klein, maar niet langzaam”, reageert Fresia verrast. “Moro is snel hoor”, herhaalt ze. Perez gelooft dat niet. “Oké… snel? Ik vind hem helemaal niet snel, wat grappig dat jij dat vindt”, zegt de ex-voetballer. “Nee, oké. Hij is niet langzaam, maar hij is niet snel. Hij is gemiddeld”, draait Perez wat bij. Dat levert wat ongemakkelijke tv-beelden op.
Wat blijkt: de analist is niet goed op de hoogte. Een blik op de statistieken verraadt dat Moro behoort tot de snellere spelers van de Eredivisie. De Spanjaard heeft dit seizoen een topsnelheid gehaald van 33,36 km/u. Daarmee staat hij op plek acht en is hij de snelste Ajacied. De snelste speler van de Eredivisie is Mitchell van Bergen, met een topsnelheid van 34,86 km/u. Kijkers van de voorbeschouwing reageren vol ongeloof over de analyse van Perez:
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.