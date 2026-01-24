kan mogelijk deze winter vertrekken bij Ajax. Bronnen melden namelijk aan ESPN dat er vanuit de Bundesliga en de Serie A interesse is voor de Kroatische centrumverdediger.

Sutalo werd in de zomer van 2023 door Sven Mislintat naar Ajax gehaald. De Amsterdammers betaalden een bedrag van 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor de mandekker. In zijn eerste jaar in Amsterdam wist de Kroaat geen indruk te maken, maar afgelopen seizoen bloeide hij op onder Francesco Farioli.

Dit jaar gaat het echter een stuk minder bij de dertigvoudig international. De verdediger begon het seizoen met een enkelblessure en moet het sindsdien regelmatig doen met een plaats op de bank. Fred Grim kiest in de voorbije weken vooral voor Ko Itakura, Youri Baas of Aaron Bouwman voor de twee plekken achterin.

Inmiddels lijkt het erop dat Sutalo deze winter kan vertrekken uit Amsterdam. Volgens ESPN zijn er namelijk clubs uit de Bundesliga en de Serie A geïnteresseerd in de verdediger, die een Estimated Transfer Value van 20,7 miljoen euro vertegenwoordigt. Welke clubs interesse hebben in de Kroaat, is niet duidelijk.