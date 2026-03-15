Feyenoord speelde een zeer matige eerste helft tegen Excelsior in de eigen Kuip, maar breidde het na rust wel recht onder aanvoering van Ayase Ueda (2-1 eindstand). Toch is er nog genoeg reden tot zorgen bij Rijnmond.

Dennis Kranenbrug zag een ploeg die uiterst belabberd voor de dag kwam: "Als je zo weer begint volgende week, kan het met de rust al gespeeld zijn. Dan komen aanpassingen in de rust mogelijk te laat." Dit weekend was de theepauze een mooi moment voor Robin van Persie om zijn ploeg wakker te schudden met een 'donderspeech', maar dat is niet elke week niet zo effectief. Verder zien Kranenburg en Dennis van Eersel dat het huidige Feyenoord simpelweg met heel weinig vertrouwen speelt.

Artikel gaat verder onder video

De sfeer in De Kuip was bovendien opvallend koeltjes. Lange periodes tijdens de wedstrijd was het angstvallig stil in de thuishaven van Feyenoord. Van Eersel: "De Kuip is lang niet altijd een kolkende Kuip, laten we wel zijn. Heel vaak ligt dat aan de wedstrijd, bijvoorbeeld RKC of Excelsior. Alleen nu is er gelatenheid. Het spel is al een lange tijd heel slecht, er verandert niks. Het lijkt wel alsof de mensen murw gebeukt zijn."

Volgende week komt Ajax op bezoek. Een cruciaal potje, wat normaal al het geval is, maar nu staat ook de tweede plek op het spel. Kranenburg denkt dat de sfeer dan weer anders wordt. "Dat wordt voor honderd procent weer een heksenketel. Dan staat het stadion weer ouderwets te schudden: een grote sfeeractie. Daar moet je als speler enorm veel adrenaline van krijgen." Van Eersel heeft bovendien goede hoop op een uitstekend resultaat voor De Kuipclub. "Je staat nog steeds vijf punten voor op Ajax. Dus hoe slecht moet het daar dan wel niet zijn?"