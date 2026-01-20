Live voetbal

Transfer Zinchenko loopt vertraging op, Ajax spreekt nu over koop

Oleksandr Zinchenko van Arsenal met Johan Cruijff ArenA
De komst van Oleksandr Zinchenko naar Ajax heeft vertraging opgelopen, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Hoewel er al een akkoord lag over een huurconstructie, wordt er vanwege zijn aflopende contract nu gesproken over koop.

Zondag kwam het nieuws naar buiten dat Ajax dicht bij de komst van Zinchenko is. Op dat moment waren de Amsterdammers ‘op details na akkoord’ met Arsenal over een huurdeal tot het einde van het seizoen. De Oekraïner werd in de eerste seizoenshelft verhuurd aan Nottingham Forest, maar belandde daar op een zijspoor.

Zinchenko zou dinsdag zijn medische keuring hebben in Amsterdam, alvorens hij zijn transfer naar Ajax had kunnen afronden. Verweij meldt echter dat deze keuring is vertraagd. Hoewel er eerder sprake was van een akkoord over een huurdeal, wordt er nu gekeken naar een andere constructie. De linksback beschikt namelijk over een aflopend contract bij Arsenal, waardoor er nu wordt gesproken over koop.

Verweij meldt dat de bal wat betreft de onderhandelingen momenteel bij Arsenal ligt. De verwachting is wel dat de komst van Zinchenko naar Ajax alsnog gerealiseerd zal worden. Het is niet duidelijk wanneer de transfer nu wordt verwacht.

