Regeer droomt stiekem nog van landstitel

Ajax-speler Youri Regeer
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
20 januari 2026, 08:39

Youri Regeer heeft de landstitel voor Ajax nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet, zo laat hij merken in gesprek met De Telegraaf. De middenvelder baseert zijn hoop waarschijnlijk op de sensationele ineenstortingen die zowel PSV als Ajax afgelopen seizoen kenden.

PSV is dit seizoen in recordtempo op weg naar de landstitel. Na negentien speelrondes staan de Eindhovenaren al zestien punten voor op nummer twee Feyenoord, terwijl nummer drie Ajax al achttien punten achter staat. Daarmee lijkt de strijd dit seizoen vooral te gaan om de tweede plaats in de Eredivisie.

In gesprek met De Telegraaf krijgt Regeer de vraag wanneer het seizoen voor hem is geslaagd. “Ik vind het belangrijk dat we met het elftal de rest van het seizoen met een goed gevoel afsluiten. We zullen moeten blijven gaan voor het hoogst haalbare, wellicht de tweede plaats of misschien wel meer…”, doelt hij op een mogelijk kampioenschap. “Zoals mijn vader altijd zegt: ’Je weet nooit hoe het balletje rolt’”, besluit hij.

In dat scenario hoopt Regeer dus op een vergelijkbare ineenstorting van PSV als afgelopen seizoen. De Eindhovenaren hadden destijds na vijftien wedstrijden een voorsprong van negen punten op Ajax, dat vijf wedstrijden voor het einde op zijn beurt een voorsprong van negen punten op PSV had. De Amsterdammers moesten de titel in de laatste speelronden echter alsnog aan de Eindhovenaren laten.

Neesje
1.740 Reacties
1.211 Dagen lid
8.893 Likes
Neesje
Word hij dan verkocht of verhuurd aan psv !!!!

Vrij Dag
508 Reacties
610 Dagen lid
700 Likes
Vrij Dag
ACHTTIEN punten is geen NEGEN punten. Je moet wel altijd voor het hoogste gaan vind ik en dit ook hardop roepen maar Psv wordt natuurlijk kampioen. Een beetje realisme zou gepast zijn

WimHoebergen06
293 Reacties
1.170 Dagen lid
1.228 Likes
WimHoebergen06
dan wordt het tijd dat hij eens iets presteerd,zwakke schakel, maar goed dat hij geen jaartallen noemt, met zulke spelers krijgen we nooit een 4 ster

Neesje
1.740 Reacties
1.211 Dagen lid
8.893 Likes
Neesje
Word hij dan verkocht of verhuurd aan psv !!!!

Vrij Dag
508 Reacties
610 Dagen lid
700 Likes
Vrij Dag
ACHTTIEN punten is geen NEGEN punten. Je moet wel altijd voor het hoogste gaan vind ik en dit ook hardop roepen maar Psv wordt natuurlijk kampioen. Een beetje realisme zou gepast zijn

WimHoebergen06
293 Reacties
1.170 Dagen lid
1.228 Likes
WimHoebergen06
dan wordt het tijd dat hij eens iets presteerd,zwakke schakel, maar goed dat hij geen jaartallen noemt, met zulke spelers krijgen we nooit een 4 ster

