Spaanse media: 'Moro en Ajax buigen zich over toekomst, bliksemvertrek mogelijk'

Raúl Moro en Abdellah Ouazane bij Ajax
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
19 januari 2026, 20:01

Raúl Moro kan mogelijk alweer vertrekken bij Ajax, zo meldt Matteo Moretto van Marca. De journalist schrijft dat de Amsterdammers zich momenteel buigen over de toekomst van de Spaanse buitenspeler, die sinds zijn komst afgelopen zomer nog geen potten heeft kunnen breken.

Moro werd afgelopen zomer voor liefst vijf seizoenen vastgelegd door Ajax, dat de buitenspeler van Real Valladolid ook al in de wintertransferperiode wilde aantrekken. Een blessure gooide destijds echter roet in het eten. Bij de transfer was een bedrag van zo’n elf tot twaalf miljoen euro gemoeid.

Volgens Moretto bestaat er nú al een kans dat de vleugelspeler Amsterdam verlaat. “Ajax en Raúl Moro buigen zich momenteel over de toekomst van de speler”, schrijft hij verrassend op X. Er zouden liefst vijf clubs geïnteresseerd zijn in de 23-jarige aanvaller. “Osasuna, Mallorca, Espanyol, Real Sociedad (na de blessure van Kubo) en Villarreal zijn bereid een huurconstructie met een optie tot koop aan te vragen.”

De kans dat Moro verhuurd gaat worden, lijkt op het eerste gezicht niet groot. “Ajax lijkt op zoek te zijn naar een directe transfer”, weet Moretto. Moro kwam tot dusver 21 keer in actie in het shirt van de huidige nummer drie van Nederland. Daarin wist hij alleen tegen amateurclub Excelsior Maassluis te scoren. Verder dan één assist kwam Moro ook niet.

0 reacties

