Edvardsen mag weg bij Ajax, dat voor vertrek Moro gaat liggen

Mees de Wit en Oliver Edvardsen tijdens Ajax-AZ
Foto: © Imago
30 december 2025, 16:11

Ajax wil deze winter graag afscheid nemen van Oliver Edvardsen, zo maakt Mike Verweij duidelijk in een video van De Telegraaf. De Amsterdammers willen daarentegen niets weten van een vertrek van Raúl Moro.

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Moro. De Spaanse buitenspeler was eigenlijk in januari van 2025 al in beeld in Amsterdam, maar mede door een sleutelbeenbreuk ging die transfer toen niet door. Voorafgaand aan het huidige seizoen sloeg Ajax alsnog toe bij Real Valladolid en haalde het Moro naar Nederland. Tot dusver kwam de buitenspeler nog niet echt uit de verf in de Johan Cruijff ArenA.

“Daar is veel belangstelling voor uit Spanje”, zo maakt Verweij duidelijk. Afgelopen week meldde het Spaanse La Razón dat Valencia, Real Oviedo en Espanyol Moro graag op huurbasis terug naar LaLiga willen halen. “Maar Ajax zegt: ‘Nee, we hebben Moro gehaald - het komt er nog niet helemaal uit - maar we zien er wel zo veel toekomst in dat we hem willen houden.’ Dus dat willen ze niet laten gebeuren.”

Wie wel mag vertrekken, is Edvardsen. De Noorse vleugelspeler kwam dit seizoen pas in 12 duels binnen de lijnen, waarvan zes keer als basisspeler. “Alleen er zijn tot dusver alleen clubs die hem willen huren. Ajax wil hem echt verkopen.” De Amsterdammers legden vorig jaar drie miljoen euro neer voor Edvardsen. “Dat zullen ze ongeveer terug willen hebben.”

Beetje vreemd dat Ajax een van zijn beste buitenspeler weg wilt doen..

Edvardsen heeft het ook niet waargemaakt. Verkopen is dus een prima optie.

Edvardsen en Moro mogen van mij weg. Ze hebben allebei nog heel weinig laten zien dit seizoen.

Die jongen gaat ergens anders veel beter voetballen kan ajax zicht zelf weer achter hun oren krabben

Moro is echt niet normaal slecht. Snap niet dat ze die willen houden.

