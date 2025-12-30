Nicky van der Gijp, de zoon van René van der Gijp, is maandagavond met een opvallend verhaal over gekomen. De Ajax-spits ontdekte tijdens zijn gastrol als WK-dartsanalist bij Viaplay dat de club en Jordi Cruijff al een mondeling akkoord hadden bereikt.

Ajax maakte op 28 december bekend dat het een mondeling akkoord heeft bereikt met Cruijff als nieuwe technisch directeur. De zoon van Johan Cruijff moet vanaf februari 2026 de opvolger worden van Alex Kroes. Van der Gijp, die als redacteur werkzaam is bij Viaplay, doet bij De Oranjezomer een opvallend verhaal uit de boeken.

Artikel gaat verder onder video

De jonge journalist trof Weghorst voorafgaand aan de uitzending van het WK darts. “Dus wij een beetje babbelen, toen vroeg ‘ie aan ons: is er al iets bekend over die Jordi Cruijff? Dat vond ik best wel gek, omdat dat gister al bekend was gemaakt”, lacht Van der Gijp.

“Dat hij als speler moet vragen of er al iets bekend is... Het lijkt me toch dat zo’n selectie als een van de eersten op de hoogte wordt gebracht dat er een technisch directeur wordt aangesteld?”, vraagt de Viaplay-redacteur zich af.

Weghorst liet zich maandagmiddag tijdens de uitzending uit over de aanstelling van Cruijff. “Dat er een mondeling akkoord was, was voor mij nieuw. Voor de club is het belangrijk dat er rust en duidelijkheid komt. Ik denk dat hij daarin helpend kan zijn”, zei de boomlange spits van de Amsterdammers live op televisie.

De Oranjewinter - Nicky van der Gijp verbaasd over reactie Ajax-speler na aanstelling Jordi Cruijff