Nicky van der Gijp deelt opvallend verhaal: Weghorst wist niets over komst Cruijff

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
30 december 2025, 12:22

Nicky van der Gijp, de zoon van René van der Gijp, is maandagavond met een opvallend verhaal over Wout Weghorst gekomen. De Ajax-spits ontdekte tijdens zijn gastrol als WK-dartsanalist bij Viaplay dat de club en Jordi Cruijff al een mondeling akkoord hadden bereikt.

Ajax maakte op 28 december bekend dat het een mondeling akkoord heeft bereikt met Cruijff als nieuwe technisch directeur. De zoon van Johan Cruijff moet vanaf februari 2026 de opvolger worden van Alex Kroes. Van der Gijp, die als redacteur werkzaam is bij Viaplay, doet bij De Oranjezomer een opvallend verhaal uit de boeken.

De jonge journalist trof Weghorst voorafgaand aan de uitzending van het WK darts. “Dus wij een beetje babbelen, toen vroeg ‘ie aan ons: is er al iets bekend over die Jordi Cruijff? Dat vond ik best wel gek, omdat dat gister al bekend was gemaakt”, lacht Van der Gijp.

“Dat hij als speler moet vragen of er al iets bekend is... Het lijkt me toch dat zo’n selectie als een van de eersten op de hoogte wordt gebracht dat er een technisch directeur wordt aangesteld?”, vraagt de Viaplay-redacteur zich af.

Weghorst liet zich maandagmiddag tijdens de uitzending uit over de aanstelling van Cruijff. “Dat er een mondeling akkoord was, was voor mij nieuw. Voor de club is het belangrijk dat er rust en duidelijkheid komt. Ik denk dat hij daarin helpend kan zijn”, zei de boomlange spits van de Amsterdammers live op televisie.

De Oranjewinter - Nicky van der Gijp verbaasd over reactie Ajax-speler na aanstelling Jordi Cruijff

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

