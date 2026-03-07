Waar in de eerste maanden van het seizoen nog een vaste waarde was bij RB Leipzig, moet hij inmiddels genoegen nemen met een rol als invaller. De Duitse krant BILD buigt zich over zijn reserverol en spreekt van een 'mysterie'.

Bakayoko werd afgelopen zomer voor minstens achttien miljoen euro overgenomen van PSV en begon sterk aan zijn avontuur in Duitsland. In de eerste twee maanden was hij een vaste waarde op de rechterflank.

Van die rol is momenteel weinig meer over. In 2026 kwam de vleugelaanvaller tot dusver slechts twaalf minuten in actie in de Bundesliga. Zelfs het jonge talent Tidiam Gomis kreeg onlangs de voorkeur boven de achttienvoudig Belgisch international. Ook in het duel met FC Augsburg van zaterdagmiddag startte hij op de bank.

Blessure en concurrentie op de flanken

Volgens BILD ligt de oorzaak deels bij fysieke problemen. In de winter werd Bakayoko teruggeworpen door hardnekkige spierklachten, waardoor hij een tijd uit de roulatie was. Sinds zijn terugkeer moet hij zich opnieuw in de ploeg knokken.

Daarbij speelt ook de hevige concurrentie op de vleugels een rol. De negentienjarige revelatie Yan Diomande maakt indruk op rechts, terwijl Antonio Nusa op links stevig in het zadel zit.

Trainer Ole Werner erkent dat het voor hem lastig is om iedereen minuten te geven. “We hebben op de flanken enorm veel kwaliteit en meerdere spelers die daar kunnen spelen. Dan is het soms moeilijk om iedereen tevreden te houden. Uiteindelijk kijken we naar vorm en naar wie het beste bij de tegenstander past”, legt hij uit.

‘Ze staan te trappelen’

Volgens de coach staat Bakayoko echter niet ver van een basisplaats af. De trainer merkt juist dat de Belg en talent Gomis zich nadrukkelijk laten zien op de training. “Het ligt aan henzelf. Je merkt dat ze allebei staan te trappelen”, aldus Werner.

Voor Leipzig breekt ondertussen een belangrijke fase van het seizoen aan. De club staat momenteel vijfde in de Bundesliga en is nog volop in de race voor een Champions League-ticket.

“Dit is voor mij altijd de mooiste periode, omdat alle krachten zich op één doel richten en je precies weet om welke plekken je uiteindelijk speelt”, besluit Werner.