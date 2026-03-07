Live voetbal 10

Fred Grim uit vlak voor wedstrijd van Ajax kritiek op Sean Steur

Sean Steur
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
7 maart 2026, 16:20

Sean Steur maakt zaterdagmiddag zijn rentree in de basiself bij Ajax. Het achttienjarige talent bleef vorige week tegen PEC Zwolle (0-0) negentig minuten op de bank zitten, maar mag zich tegen FC Groningen weer laten zien. Voorafgaand aan het duel komt interim-trainer Fred Grim met toelichting over zijn keuze.

Steur speelde dit seizoen veertien officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan tien in de Eredivisie. “Uiteindelijk heeft hij natuurlijk laten zien dat hij heel goed kan voetballen. Ik vond hem op een gegeven moment iets te gemakkelijk de wedstrijden in gaan”, licht Grim toe.

“Ja, gemakkelijk”, herhaalt hij desgevraagd. “Hij kan goed voetballen en heeft heel veel zelfvertrouwen, daar ben ik heel blij mee.” Volgens Grim was Steur ook ‘gewoon weer dominant aanwezig aan de bal’ in het oefenduel met NAC Breda van maandagmiddag.

“Ook zonder bal voerde hij zijn taken uit”, vervolgt Grim. “Dan laat hij zien dat hij moet spelen.” Steur vormt een middenveld met Jorthy Mokio en Davy Klaassen in de wedstrijd tegen Groningen, die om 16.30 uur begint in de Euroborg.

Grim komt verder met uitleg over de plek in de selectie voor Mohamed Abdalla. Het zestienjarige talent debuteert in de wedstrijdselectie. “Hij is een heel groot talent uit de opleiding. Hij is zijn leeftijd ver vooruit en heeft al wedstrijden gespeeld in de Onder 19. Hij is ook bij Jong Ajax geweest. Op onze trainingen past hij zich heel makkelijk aan. Hij is heel sterk. Een dynamische middenvelder met veel loopvermogen en inzet. Als we hem nodig hebben, zal ik niet schromen om hem in te zetten.”

Volg de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax in ons liveverslag!

