Maximilian Ibrahimovic, de zoon van legendarisch oud-spits Zlatan Ibrahimovic, heeft maandagavond zijn debuut gemaakt bij Jong Ajax. De van AC Milan gehuurde aanvaller maakte een kwartier voor tijd zijn opwachting in het thuisduel met Roda JC (2-2), maar kon geen rol van betekenis spelen. Opvallend is dat enkele Ajax-supporters nú al geen toekomst meer zien in de jonge Zweed.

Ibrahimovic junior zat maandagavond voor het eerst bij de selectie van Jong Ajax, waar hij het komende halfjaar vermoedelijk zijn minuten gaat maken. Mochten de Amsterdammers in die periode overtuigd raken van zijn kwaliteiten, dan kunnen zij hem definitief overnemen voor 3,5 miljoen euro.

Een kwartier voor tijd bracht Jong Ajax-trainer Willem Weijs de gehuurde linksbuiten, die pas een week in Amsterdam is, binnen de lijnen tegen Roda JC. De nieuweling wist zijn stempel nog niet te drukken en pakte tot overmaat van ramp direct een gele kaart.

Opvallend is dat verschillende Ajax-fans al snel tot de conclusie komen dat Ibrahimovic niet goed genoeg is. “Ibrahimovic heeft het voetbaltalent geërfd van zijn moeder, denk ik. Vijftien minuten gezien en die optie gaan wij over zes maanden niet lichten, lijkt mij. Handelt steeds veel te traag, heeft de snelheid niet voor een buitenspeler, etc.”, stelt een supporter. “Nee, dat gaat hem niet worden”, is een ander het met hem eens.

Die mening krijgt bijval, maar roept ook kritiek op. Sommige supporters vinden het oordeel over Ibrahimovic veel te voorbarig. Hieronder een bundeling: