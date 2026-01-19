Live voetbal

Youri Baas reist mee met Ajax naar Spanje

Ajax-speler Youri Baas
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
19 januari 2026, 15:12

Youri Baas is met Ajax meegereisd naar Spanje voor het Champions League-duel met Villarreal, zo meldt de club via de officiële kanalen. De verdediger miste de afgelopen twee duels met een blessure, maar kan dus weer aansluiten bij de wedstrijdselectie.

Baas liep in het duel met Telstar (2-3 winst) een blessure op, waardoor hij de afgelopen twee wedstrijden van Ajax moest missen. Zo was hij niet van de partij bij de ontluisterende nederlaag in de KNVB Beker tegen AZ (6-0) en ontbrak hij ook in het gelijkspel in eigen huis tegen Go Ahead Eagles (2-2).

De hoop was dat Baas dinsdag weer zou kunnen aansluiten voor het Champions League-duel met Villarreal, wat gelukt is. Ajax maakt maandag namelijk bekend dat de verdediger onderdeel is van de 23-koppige selectie van Fred Grim, die Wout Weghorst en Steven Berghuis nog wel moet missen.

Verder maakt ook Abdellah Ouazane onderdeel uit van de selectie. Het zeventienjarige talent maakte in december zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Excelsior Maassluis (2-7) en zat afgelopen weekend voor het eerst bij de wedstrijdselectie in de Eredivisie. Dinsdag zal hij voor het eerst bij een Champions League-wedstrijd bij de selectie zitten.

Villarreal - Ajax

Villarreal
21:00
Ajax
Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
16
2
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3
2022/2023
Ajax
6
0

Meer info

