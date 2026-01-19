Xavi Hernández wordt in Spanje door de komst van Jordi Cruijff gelinkt aan een stap naar Ajax, zo meldt correspondent Edwin Winkels in NOS Studio Voetbal. Iñigo Pérez, Eder Sarabia en Míchel worden in het Zuid-Europese land nog niet genoemd als opties voor de Amsterdammers.
Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer, nadat John Heitinga in november werd ontslagen. Met de komst van Cruijff, die afgelopen weekend werd gepresenteerd als nieuwe technisch directeur, is de kans aanwezig dat de Amsterdammers in zee gaan met een Spaanse trainer. Afgelopen week noemde Voetbal International daarvoor de namen van Pérez, Sarabia en Míchel.
In Spanje is men niet op de hoogte van deze interesse, zo maakt Winkels duidelijk. De Spaanse pers noemt echter wel een andere naam als optie voor Ajax: Xavi. “Hij is oud-speler van Barcelona natuurlijk. Jordi was daar technisch directeur toen Xavi daar trainer was.” Toch plaatst de verslaggever hier wel een kanttekening bij.
“Xavi was een beetje een Robin van Persie: een goed paard is niet direct een goede ruiter”, maakt Winkels de vergelijking met de huidige trainer van Feyenoord. “Hij had niet heel veel succes en stelde een beetje teleur bij Barcelona.” De clubloze trainer wist in seizoen 2022/23 wel het landskampioenschap en de Spaanse beker te veroveren. “Als je ziet dat Hansi Flick het nu met exact dezelfde selectie het een stuk beter doet en met mooier voetbal, is het de vraag of Xavi de ideale kandidaat is. Maar het is de enige naam die in Spanje wordt genoemd.”
Ik zou het wel gaaf vinden, maar realisch lijkt het me niet. Of misschien onderschat ik het netwerk van Cruijff of zijn onderhandelingspositie. Kan ook. De naam Schreuder cirkelt rond, maar die zie ik liever niet komen. Aardige trainer maar niet meer dan dat. Bovendien ook nauwelijks uitstraling en, voor wat het waard is, dat typische Ajax gogme, waardoor ik vind dat hij niet bij Ajax past.
