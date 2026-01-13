Ajax heeft drie Spaanse trainers in beeld om na dit seizoen hoofdtrainer te worden in Amsterdam. Iñígo Pérez (Rayo Vallecano), Eder Sarabia (Elche) en Míchel (Girona) staan op het lijstje van technisch directeur Jordi Cruijff. Mogelijk is Robert Martínez (bondscoach Portugal) een buitenkansje.

De Telegraaf meldde maandag al dat Ajax drie Spaanse coaches overweegt als mogelijke opvolger van Fred Grim. Toen werd echter nog niet duidelijk om welke trainers het precies ging. Inmiddels zijn de namen bekend, want Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International weet welke kandidaten op het verlanglijstje staan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Voetbal International verdiept Ajax zich al een tijdje in wie de nieuwe hoofdtrainer moet worden in Amsterdam. Zo werd er al gesproken met Erik ten Hag en staat NEC-trainer Dick Schreuder er erg goed op: "Maar de blik gaat ook naar het buitenland", zo weet Voetbal International.

Naar Spanje, wel te verstaan: "Iñígo Pérez van Rayo Vallecano wordt al langer gevolgd, terwijl Eder Sarabia van Elche en Míchel van Girona zichzelf bijvoorbeeld ook op de kaart hebben gezet", schrijft Goodijk.

Roberto Martínez?

Daarnaast noemt hij nog een opvallende naam als mogelijke optie. “Over Spanjaarden gesproken: Roberto Martínez, een van de beste vrienden van Cruijff, heeft een aflopend contract als bondscoach van Portugal”, weet de journalist.

De vraag is echter hoe realistisch de komst van Martínez is. De Spaanse trainer was jarenlang bondscoach van België en richt zich met Portugal momenteel op het WK van 2026.