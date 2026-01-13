Live voetbal

Ajax heeft drie Spaanse trainers concreet in beeld als opvolger van Fred Grim

Jordi Cruijff en Michel Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
13 januari 2026, 08:14   Bijgewerkt: 08:21

Ajax heeft drie Spaanse trainers in beeld om na dit seizoen hoofdtrainer te worden in Amsterdam. Iñígo Pérez (Rayo Vallecano), Eder Sarabia (Elche) en Míchel (Girona) staan op het lijstje van technisch directeur Jordi Cruijff. Mogelijk is Robert Martínez (bondscoach Portugal) een buitenkansje.

De Telegraaf meldde maandag al dat Ajax drie Spaanse coaches overweegt als mogelijke opvolger van Fred Grim. Toen werd echter nog niet duidelijk om welke trainers het precies ging. Inmiddels zijn de namen bekend, want Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International weet welke kandidaten op het verlanglijstje staan.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Voetbal International verdiept Ajax zich al een tijdje in wie de nieuwe hoofdtrainer moet worden in Amsterdam. Zo werd er al gesproken met Erik ten Hag en staat NEC-trainer Dick Schreuder er erg goed op: "Maar de blik gaat ook naar het buitenland", zo weet Voetbal International.

Naar Spanje, wel te verstaan: "Iñígo Pérez van Rayo Vallecano wordt al langer gevolgd, terwijl Eder Sarabia van Elche en Míchel van Girona zichzelf bijvoorbeeld ook op de kaart hebben gezet", schrijft Goodijk.

Roberto Martínez?
Daarnaast noemt hij nog een opvallende naam als mogelijke optie. “Over Spanjaarden gesproken: Roberto Martínez, een van de beste vrienden van Cruijff, heeft een aflopend contract als bondscoach van Portugal”, weet de journalist.

De vraag is echter hoe realistisch de komst van Martínez is. De Spaanse trainer was jarenlang bondscoach van België en richt zich met Portugal momenteel op het WK van 2026.

Wie zie jij het liefst als nieuwe hoofdtrainer van Ajax?

Laden...
103 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fred Grim

Maaskant vindt dat Grim geen persconferenties meer mag geven bij Ajax

  • Gisteren, 23:23
  • Gisteren, 23:23
Marco van Basten Ziggo Sport

Van Basten fakkelt Regeer keihard af: ‘Aan de bal is hij héél slecht’

  • Gisteren, 22:16
  • Gisteren, 22:16
Ajax op voorsprong tegen Telstar

Manschot mist rode kaart bij Telstar – Ajax: ‘Achterlijk! Dit heeft niks met voetbal te maken!’

  • Gisteren, 21:10
  • Gisteren, 21:10
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.023 Reacties
946 Dagen lid
16.085 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het zijn mooie namen allemaal maar als ze willen is de vraag ze passen allemaal in het plaatje voor ajax

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.023 Reacties
946 Dagen lid
16.085 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het zijn mooie namen allemaal maar als ze willen is de vraag ze passen allemaal in het plaatje voor ajax

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel