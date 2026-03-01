Scheidsrechter ergert zich en fluit vroeg af bij Excelsior - Go Ahead Eagles

De eerste helft van de competitiewedstrijd tussen Excelsior en Go Ahead Eagles kwam zondagavond op opmerkelijke wijze ten einde. Scheidsrechter Jannick van der Laan floot al na 44 minuten en 57 seconden voor de rust.

Het was duidelijk dat er geen blessuretijd bij zou komen: daar was geen reden toe. Maar dat Van der Laan zelfs vóór het verstrijken van de 45 minuten affloot, was opmerkelijk. De scheidsrechter zag geen reden om nog door te gaan, want Excelsior-doelman Stijn van Gassel hield de bal bij de voet in het strafschopgebied en Go Ahead-speler Mathis Suray deed slechts een halfslachtige poging om die te veroveren.

“Haha, Van der Laan heeft groot gelijk”, stelt ESPN-commentator Wesley Bekker. “Hij gaat twee à drie seconden eerder naar binnen. Hij is er klaar mee, als beide ploegen geen aanstalten maken om verder te voetballen in deze tamme eerste helft.” Doelpunten waren er niet gevallen voor de rust.

Aan de wedstrijd ging een imposante vuurwerkshow vooraf, maar op het veld was geen sprake van vuurwerk. Excelsior en Go Ahead Eagles tastten elkaar in de openingsfase vooral af. Het enige echte wapenfeit kwam na een kwartier spelen, toen Suray de bal weliswaar tegen de touwen werkte namens de Deventenaren, maar zijn treffer wegens buitenspel terecht werd afgekeurd. Het bleek een zeldzaam moment van opwinding in een eerste helft die zich kenmerkte door slordig balverlies en een laag tempo.

Pas halverwege het eerste bedrijf kwam er wat meer dreiging. Naujoks mocht tweemaal aanleggen voor de Rotterdammers, maar vond doelman De Busser op zijn weg. Aan de overzijde zorgde een splijtende pass van Breum voor het nodige gevaar, al werd Edvardsen net genoeg uit balans gebracht om Van Gassel niet serieus te testen. Vlak voor rust werd het nog even penibel voor het doel van Go Ahead, toen De Busser werd omvergelopen bij een hoekschop en de bal gevaarlijk voorlangs stuiterde.