Zenden komt met opmerkelijk excuus voor Sterling, Van Hooijdonk reageert fel

Het gaat zondagavond in Studio Voetbal uitgebreid over . Pierre van Hooijdonk reageert fel wanneer collega-analist Boudewijn Zenden met een opmerkelijk excuus komt voor de Engelse vleugelaanvaller van Feyenoord.

Sterling wist sinds zijn winterse komst nog niet te imponeren bij Feyenoord, maar droeg zondag met een fraaie assist wel bij aan de moeizame 2-1 overwinning op Excelsior. De 31-jarige dribbelaar bediende met een fraaie pass van eigen helft Ayase Ueda, die uiteindelijk wist te scoren.

Zenden is opvallend mild voor Sterling. “Ik vond dat hij niet altijd begrepen werd”, zegt de oud-voetballer van onder meer PSV en Liverpool over de Engelsman.

Zenden stipt een ‘hele goede loopactie’ van Sterling na elf minuten voetballen aan, waarbij Anis Hadj Moussa uiteindelijk voor een andere optie koos. “Ik denk dat als hij voor een ander team gespeeld had, hij de bal wel gekregen had. Hij is zoekende. Je ziet ook in zijn emotie dat hij zegt: waarom krijg ik de bal niet? Hoe lang moet het duren?”

“Er zijn natuurlijk een aantal dingen die je moet meenemen”, vervolgt Zenden. “Hij is natuurlijk gewend om met andere spelers te spelen, maar hij heeft ook een hele tijd niet gespeeld. Het duurt even voordat hij fit genoeg is om te laten zien wat hij kan. Ik denk dat je sowieso heel blij moet zijn dat een speler als Sterling voor Feyenoord heeft gekozen.”

Die laatste opmerking van Zenden leidt tot een felle reactie van Van Hooijdonk: “Hoezo moet je daar blij om zijn als hij in deze staat is?!”

Zenden reageert: “Oké, dan zou je hem dus moeten wisselen voor iemand die het beter doet. Ik weet niet of die er op dit moment is. Volgens mij mist Feyenoord bijna elf spelers. Dan moet je ervan uitgaan dat hij iets gaat brengen. Maar wat ik nu zie is ook een speler die gewoon zoekende is.”

“Weet je wat ik zo apart vind aan hem?”, valt Van Hooijdonk weer in. “Hij heeft op zó’n hoog niveau gespeeld, met betere spelers… Ik heb het idee dat als hij de bal tien minuten niet krijgt, hij het ook goed vindt. Ik zie niet echt een geldingsdrang van iemand die zegt: nu ga ik zoeken, want ik ben Raheem Sterling. Geef mij nou de bal, want ik ben een van de besten van Engeland geweest.”

“Hij wandelt best wel wat, dat ben ik met je eens. Hij doet een paar stappen om druk te zetten en laat het daarna ook wel een beetje lopen”, erkent Zenden.

Dan geeft ook Wim Kieft nog zijn mening over Sterling: “Je ziet wel iets van progressie. Het is veel te weinig, dat zie ik ook wel. Maar ik vind het geen luie jongen. Hij is positief, hij wil een aantal keer drukzetten en probeert aanspeelbaar te zijn. Het is ook niet zo dat het helemaal niks is. Het houdt nog niet over.”

Ayase Ueda draait wedstrijd helemaal, eerste assist Raheem Sterling 🇯🇵🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



