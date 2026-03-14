Live voetbal 11

Grote woede na enorm onsportieve actie Jasper Cillessen

14 maart 2026, 19:46
Jasper Cillessen wordt aangesproken
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Jasper Cillessen heeft zich op slag van rust bij het duel tussen PSV Eindhoven en NEC Nijmegen de woede op de hals gehaald. De doelman van de Nijmegenaren keepte een prima wedstrijd, maar haalde bij een onsportieve actie uit in de blessuretijd van de eerste helft. Zowel in het Philips Stadion als op X wordt er kritisch gesproken over de NEC-keeper.

NEC had het betere van het spel in Eindhoven en kwam na twintig minuten op voorsprong dankzij een treffer van Bryan Linssen, die profiteerde van matig verdedigend werk van Yarek Gasiorowski. Het scheelde niet veel of PSV maakte al snel gelijk. Cillessen greep echter uitstekend in na een kopbal van Ricardo Pepi.

Artikel gaat verder onder video

Na 38 minuten bracht Linssen zijn ploeg op 0-2, maar PSV deed direct wat terug via Kiliann Sildillia. Om met een voorsprong de rust in te gaan, haalde Cillessen vervolgens een opvallende actie uit. In eerste instantie wilde de keeper een counter starten met een snelle uittrap, maar dat werd voorkomen door Paul Wanner. Bij de vrije trap die daarop volgde, rolde de ex-international de bal zo’n tien meter naar voren.

Logischerwijs werd de goalie teruggefloten. Cillessen maakte geen enkele aanstalten om de bal wél goed te leggen, waarna Pepi hem een handje besloot te helpen. Nadat de spits de bal had klaargelegd, raapte Cillessen het leer wéér op om het vervolgens opnieuw klaar te leggen. Dit alles leverde een striemend fluitconcert op vanuit de PSV-aanhang.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PSV - NEC

PSV
18:45
N.E.C.
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jasper Cillessen

Jasper Cillessen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 36 jaar (22 apr. 1989)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
1
0
2024/2025
Las Palmas
27
0
2023/2024
NEC
31
0
2022/2023
NEC
32
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws