Grote woede na enorm onsportieve actie Jasper Cillessen

heeft zich op slag van rust bij het duel tussen PSV Eindhoven en NEC Nijmegen de woede op de hals gehaald. De doelman van de Nijmegenaren keepte een prima wedstrijd, maar haalde bij een onsportieve actie uit in de blessuretijd van de eerste helft. Zowel in het Philips Stadion als op X wordt er kritisch gesproken over de NEC-keeper.

NEC had het betere van het spel in Eindhoven en kwam na twintig minuten op voorsprong dankzij een treffer van Bryan Linssen, die profiteerde van matig verdedigend werk van Yarek Gasiorowski. Het scheelde niet veel of PSV maakte al snel gelijk. Cillessen greep echter uitstekend in na een kopbal van Ricardo Pepi.

Na 38 minuten bracht Linssen zijn ploeg op 0-2, maar PSV deed direct wat terug via Kiliann Sildillia. Om met een voorsprong de rust in te gaan, haalde Cillessen vervolgens een opvallende actie uit. In eerste instantie wilde de keeper een counter starten met een snelle uittrap, maar dat werd voorkomen door Paul Wanner. Bij de vrije trap die daarop volgde, rolde de ex-international de bal zo’n tien meter naar voren.

Logischerwijs werd de goalie teruggefloten. Cillessen maakte geen enkele aanstalten om de bal wél goed te leggen, waarna Pepi hem een handje besloot te helpen. Nadat de spits de bal had klaargelegd, raapte Cillessen het leer wéér op om het vervolgens opnieuw klaar te leggen. Dit alles leverde een striemend fluitconcert op vanuit de PSV-aanhang.