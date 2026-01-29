Deze spelers staan bij Ajax nog op de nominatie om te vertrekken

Nog een kleine week tot het sluiten van de transferperiode en de druk staat er flink op bij Ajax. De Amsterdammers hopen de selectie op meerdere plekken nog te versterken, maar moeten ook serieus rekening houden met het vertrek van meerdere spelers. Milan Keskin, Brand Owner van de transferwebsite FootballTransfers, komt met een update.

Het heeft er alle schijn van dat Remko Pasveer de eerste is die Ajax gaat verlaten. De 42-jarige doelman is op weg naar Heracles Almelo, terwijl Maarten Paes is aangetrokken om zijn vertrek op te vangen. Hier zal het op keepersgebied voorlopig bij blijven, zo lijkt het.

Wat gaat achterin gebeuren?

In de achterhoede zijn er volgens Keskin meerdere spelers die kunnen vertrekken: “Het is geen geheim dat Ajax achter de schermen werkt aan een vertrek van Owen Wijndal. Hij voldoet simpelweg niet aan de eisen. Mocht Oleksandr Zinchenko daadwerkelijk naar Ajax komen, zal Wijndal mogelijk nog vertrekken voor 4 februari.”

Anton Gaaei stond begin van de transferperiode ook nog op de nominatie om te vertrekken. “Ik denk niet dat hij nog zal vertrekken”, zegt Keskin. “Ajax heeft daar geen geschikte vervanger voor aangetrokken. Ik zie dat eerder komende zomer gebeuren. Net als een vertrek van Josip Sutalo. Ajax zal hem komende maanden nog hard nodig hebben, aangezien Aaron Bouwman nog niet klaar is om de Amsterdammers bij de hand te nemen in belangrijke wedstrijden.”

Middenveld en voorhoede

“Op het middenveld is Kian Fitz-Jim de enige die nog in aanmerking komt voor een vertrek”, legt Keskin uit. Door het vertrek van Kian Fitz-Jim en Kenneth Taylor heeft Fred Grim niet al te veel meer te kiezen. “Het is dus nog maar de vraag of Fitz-Jim vertrekt. Voor hem zou dat wel een uitkomst zijn. Meer speeltijd is absoluut een must, nu hij stil lijkt te staan in zijn ontwikkeling.”

Door het vertrek van Raúl Moro is Ajax op zoek naar een nieuwe buitenspeler. Volgens Keskin is de kans dan ook klein dat er nog een aanvaller vertrekt: “Oliver Edvardsen zou mogen vertrekken, maar lijkt nu toch te blijven. Het is niet voor niets dat Fred Grim recentelijk nog aangaf erg blij te zijn met de aanwezigheid van de Noorse aanvaller. Gezien de blessuregevoeligheid zou dat ook een logische keuze zijn.”

In de punt van de aanval bestaat er nog de kans dat er iets gaat gebeuren: “Don-Angelo Konadu staat in de belangstelling van Go Ahead Eagles, dat een nieuwe spits zoekt naar het vertrek van Milan Smit”, zegt Keskin. De Deventenaren onderzoeken volgens de Brand Owner van FootballTransfers de mogelijkheid om Konadu over te nemen van Ajax: “Go Ahead Eagles heeft echter meerdere opties. Daarnaast lijkt Ajax niet happig te zijn om Konadu definitief van de hand te doen. Mogelijk dat een uitleenbeurt uitkomst kan bieden.”