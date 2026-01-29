Griekse media zijn complimenteus over Ajax-trainer Fred Grim. De coach van de Amsterdammers heeft met zijn analyse en het spel van zijn ploeg een goede indruk achtergelaten.
Het Griekse medium Fos constateert een dag na de wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos (1-2) dat de analyse van Grim is uitgekomen. “Hij vertelde voor de wedstrijd al dat Olympiakos weinig kansen nodig heeft om te scoren. Dat is uiteindelijk ook gebleken. Maar serieus: petje af voor hem”, schrijft het medium.
"Hij heeft dit seizoen een worstelend Ajax omgevormd tot een goed en gezond team, met een veelbelovende toekomst. Dat geeft dit succes van Olympiakos nog meer betekenis”, aldus Fos.
Bij Gazetta is er vooral lof voor de aanhang van Ajax. “Ajax was niet meer het team dat we uit de afgelopen jaren kenden, maar het blijft een club met Europese faam en een rijke historie. Bovendien beschikt het over een sterke thuisbasis, waar je als tegenstander nooit een steek mag laten vallen. Uiteindelijk kreeg Santiago Hezze met de 1-2 een van de meest historische stadions van Europa stil.”
Sportday keek daar anders tegenaan en zag dat de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk klonk als Karaiskakis, het stadion van Olympiakos. “Olympiakos en niemand anders. Legendarische kwalificatie in Amsterdam. Ze maakten korte metten met Ajax en pakten de felbegeerde kwalificatie voor de tussenronde van de Champions League. De Johan Cruijff ArenA klonk als Karaiskakis.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.