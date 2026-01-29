Griekse media zijn complimenteus over Ajax-trainer Fred Grim. De coach van de Amsterdammers heeft met zijn analyse en het spel van zijn ploeg een goede indruk achtergelaten.

Het Griekse medium Fos constateert een dag na de wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos (1-2) dat de analyse van Grim is uitgekomen. “Hij vertelde voor de wedstrijd al dat Olympiakos weinig kansen nodig heeft om te scoren. Dat is uiteindelijk ook gebleken. Maar serieus: petje af voor hem”, schrijft het medium.

"Hij heeft dit seizoen een worstelend Ajax omgevormd tot een goed en gezond team, met een veelbelovende toekomst. Dat geeft dit succes van Olympiakos nog meer betekenis”, aldus Fos.

Bij Gazetta is er vooral lof voor de aanhang van Ajax. “Ajax was niet meer het team dat we uit de afgelopen jaren kenden, maar het blijft een club met Europese faam en een rijke historie. Bovendien beschikt het over een sterke thuisbasis, waar je als tegenstander nooit een steek mag laten vallen. Uiteindelijk kreeg Santiago Hezze met de 1-2 een van de meest historische stadions van Europa stil.”

Sportday keek daar anders tegenaan en zag dat de Johan Cruijff ArenA uiteindelijk klonk als Karaiskakis, het stadion van Olympiakos. “Olympiakos en niemand anders. Legendarische kwalificatie in Amsterdam. Ze maakten korte metten met Ajax en pakten de felbegeerde kwalificatie voor de tussenronde van de Champions League. De Johan Cruijff ArenA klonk als Karaiskakis.”