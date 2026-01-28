(42) is op weg naar de uitgang bij Ajax, zo weet De Telegraaf. De routinier gaat het seizoen zo goed als zeker afmaken bij Heracles Almelo. Pasveer moet zijn oude club helpen om in de Eredivisie te blijven.

Pasveer staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Ajax, waar hij afgelopen seizoen nog eerste doelman was. Dit jaar moet hij Liverpool-huurling Vitezslav Jaros voor zich dulden, op een periode van enkele weken halverwege de eerste seizoenshelft na. In totaal kwam Pasveer daardoor tot zeven duels voor de Amsterdammers dit seizoen.

Nu heeft hij bij de clubleiding een verzoek neergelegd om Ajax halverwege het seizoen te verlaten voor een terugkeer bij Heracles. De Almeloërs staan momenteel laatste in de Eredivisie en de 42-jarige sluitpost, die tussen 2006 en 2014 150 wedstrijden voor Heracles speelde, moet de club helpen in de strijd tegen degradatie. De huidige situatie bij zijn oude club gaat Pasveer aan het hart, waardoor hij terug wil keren.

Volgens de krant heeft Pasveer al aan zijn ploeggenoten bij Ajax laten weten dat hij de overstap naar de hekkensluiter gaat maken. In totaal speelde Pasveer honderd wedstrijden voor de Amsterdammers. Hij had nog een contract tot komende zomer in de Johan Cruijff ArenA. Het vertrek van de routinier is ook de reden waarom Ajax Maarten Paes gaat overnemen van Dallas FC. De 27-jarige doelman moet de nieuwe tweede keeper worden.