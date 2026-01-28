Live voetbal

Pasveer gaat Ajax verlaten en keert terug bij Heracles Almelo

Ajax-keeper Remko Pasveer
Foto: © Imago
28 januari 2026, 09:00

Remko Pasveer (42) is op weg naar de uitgang bij Ajax, zo weet De Telegraaf. De routinier gaat het seizoen zo goed als zeker afmaken bij Heracles Almelo. Pasveer moet zijn oude club helpen om in de Eredivisie te blijven.

Pasveer staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Ajax, waar hij afgelopen seizoen nog eerste doelman was. Dit jaar moet hij Liverpool-huurling Vitezslav Jaros voor zich dulden, op een periode van enkele weken halverwege de eerste seizoenshelft na. In totaal kwam Pasveer daardoor tot zeven duels voor de Amsterdammers dit seizoen.

Nu heeft hij bij de clubleiding een verzoek neergelegd om Ajax halverwege het seizoen te verlaten voor een terugkeer bij Heracles. De Almeloërs staan momenteel laatste in de Eredivisie en de 42-jarige sluitpost, die tussen 2006 en 2014 150 wedstrijden voor Heracles speelde, moet de club helpen in de strijd tegen degradatie. De huidige situatie bij zijn oude club gaat Pasveer aan het hart, waardoor hij terug wil keren.

Volgens de krant heeft Pasveer al aan zijn ploeggenoten bij Ajax laten weten dat hij de overstap naar de hekkensluiter gaat maken. In totaal speelde Pasveer honderd wedstrijden voor de Amsterdammers. Hij had nog een contract tot komende zomer in de Johan Cruijff ArenA. Het vertrek van de routinier is ook de reden waarom Ajax Maarten Paes gaat overnemen van Dallas FC. De 27-jarige doelman moet de nieuwe tweede keeper worden.

Josip Sutalo van Ajax

'Ajax laat vraagprijs Josip Sutalo fors zakken: vijftien miljoen euro'

Maarten Paes in het stadion van Ajax

Ajax-fans worden het niet eens over Maarten Paes: 'Complete meltdown'

Maarten Paes

'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

Neesje
1.776 Reacties
1.219 Dagen lid
8.953 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die had ik niet zien aankomen .

dilima1966
3.118 Reacties
961 Dagen lid
16.191 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neesje. Ik wel 42 jaar kreeg steeds minder speeltijd

Docker
782 Reacties
72 Dagen lid
2.176 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed bezig Ajax. De volgende wachtenden kunnen ook nog weg: Wijndal, Berghuis.

dilima1966
3.118 Reacties
961 Dagen lid
16.191 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed zo hij heeft ook geen meer waardig voor ajax nu nog een andere eerste keeper erbij ajax moet nu al voor selecteer voor Jaros misschien drommels los weken bij sparta

Vrij Dag
574 Reacties
618 Dagen lid
812 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bedankt Remco. Hij is zeer waardevol gebleken. Soms zat het tegen soms mee. Ik wens hem in ieder geval veel succes

Snuiter
12 Reacties
1.067 Dagen lid
11 Likes
Snuiter
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hmm. Had eerder Drommel verwacht.

Neesje
1.776 Reacties
1.219 Dagen lid
8.953 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die had ik niet zien aankomen .

dilima1966
3.118 Reacties
961 Dagen lid
16.191 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Neesje. Ik wel 42 jaar kreeg steeds minder speeltijd

Docker
782 Reacties
72 Dagen lid
2.176 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed bezig Ajax. De volgende wachtenden kunnen ook nog weg: Wijndal, Berghuis.

dilima1966
3.118 Reacties
961 Dagen lid
16.191 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed zo hij heeft ook geen meer waardig voor ajax nu nog een andere eerste keeper erbij ajax moet nu al voor selecteer voor Jaros misschien drommels los weken bij sparta

Vrij Dag
574 Reacties
618 Dagen lid
812 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bedankt Remco. Hij is zeer waardevol gebleken. Soms zat het tegen soms mee. Ik wens hem in ieder geval veel succes

Snuiter
12 Reacties
1.067 Dagen lid
11 Likes
Snuiter
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hmm. Had eerder Drommel verwacht.

Remko Pasveer

Remko Pasveer
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 42 jaar (8 nov. 1983)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
0
2024/2025
Ajax
24
0
2023/2024
Ajax
0
0
2022/2023
Ajax
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

