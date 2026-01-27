Live voetbal 3

Zo gaan Ajax en PSV door in de Champions League

Champions League trofee
Foto: © Imago
27 januari 2026, 22:18

Ajax en PSV strijden woensdagavond voor een plek in de tussenronde van de Champions League. De Amsterdammers móéten winnen van Olympiakos, terwijl de opdracht voor de Eindhovenaren iets minder duidelijk is tegen Bayern München. FCUpdate zet alle scenario's op een rij.

Hoe staat Ajax ervoor in de Champions League?

Ajax staat met 6 punten op de 32ste plaats en moet winnen om uitzicht te houden op de tussenronde. Daarnaast is de ploeg van Fred Grim afhankelijk van andere resultaten. Volgens de simulaties van Opta heeft Ajax een kans van slechts 8,8 procent om door te gaan.

Hoe staat PSV ervoor in de Champions League?

PSV staat met acht punten op de 22ste plaats in de competitiefase. Volgens de simulaties van Opta heeft de ploeg van Peter Bosz een kans van 55,2 procent om bij de beste 24 te eindigen en de tussenronde te halen. In het meest gunstige geval is daar geen punt voor nodig tegen Bayern. Bij winst is PSV normaliter zeker en bij een gelijkspel is de kans groot.

Overzicht: zo halen PSV en Ajax de play-offs

Per scenario zie je direct de drempel en welke uitslagen bij concurrenten gunstig zijn.

Club Resultaat in eigen duel Status / drempel Gunstige uitslagen elders
PSV Winst vs Bayern Zeker door
(Doelsaldo is minstens +2).
Alleen bij een extreem onwaarschijnlijk scenario kan het nog misgaan:
Kopenhagen grote zege Napoli grote zege Athletic Bilbao grote zege Olympiakos grote zege + Monaco wint + Leverkusen wint + Marseille wint + Qarabag wint + Galatasaray wint
PSV Gelijkspel vs Bayern Grote kans
Drempel: minimaal 2 van 6.
Monaco verliest Leverkusen verliest Athletic Bilbao gelijk/verlies Olympiakos gelijk/verlies FC Kopenhagen gelijk/verlies Napoli gelijk/verlies
PSV Verlies vs Bayern Kleine kans
Drempel: minimaal 7 van 8.
Athletic Bilbao verliest Napoli verliest FC Kopenhagen verliest Club Brugge gelijk/verlies Bodø/Glimt gelijk/verlies Pafos gelijk/verlies Benfica gelijk/verlies Union gelijk/verlies
Ajax Winst vs Olympiakos Kans
Drempel: minimaal 8 van 9 (bij 7 of minder: uit).
PSV verliest Athletic Bilbao verliest Napoli verliest Kopenhagen verliest Club Brugge gelijk/verlies Benfica gelijk/verlies Pafos gelijk/verlies Union gelijk/verlies Bodø/Glimt gelijk/verlies
Ajax Gelijkspel vs Olympiakos Uitgeschakeld Geen scenario’s: bij gelijkspel is Ajax uitgeschakeld.
Ajax Nederlaag vs Olympiakos Uitgeschakeld Geen scenario’s: bij nederlaag is Ajax uitgeschakeld.

Kunnen PSV én Ajax door?

Voor het Nederlands voetbal is het te hopen dat zowel PSV als Ajax de volgende ronde bereikt, maar die kans is klein. In onderstaande tabel zie je wat daarvaor allemaal moet gebeuren op de slotdag.

Zo bereiken PSV én Ajax de volgende ronde

De checklist: Ajax móét winnen en van de onderstaande 8 scenario’s moeten er minimaal 7 gunstig uitpakken. Dan gaan beide teams door.

Voorwaarde Drempel Checklist (gunstige uitslagen)
Stap 1 Ajax wint van Olympiakos
Zonder winst valt het scenario weg.
Daarna: stap 2 halen.
Stap 2 Minimaal 7 van 8 scenario’s
Als 6 (of minder) uitkomen: dan gaan PSV en Ajax niet allebei door.
Athletic Bilbao verliest Napoli verliest Kopenhagen verliest Club Brugge gelijk/verlies Benfica gelijk/verlies Pafos gelijk/verlies Union gelijk/verlies Bodø/Glimt gelijk/verlies

Wat verwacht jij?

Ajax - Olympiakos

Ajax
21:00
Olympiakos Piraeus
Wordt gespeeld op 28 jan. 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
7
18
21
2
Bayern München
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool
7
6
15
5
Spurs
7
8
14
6
Paris SG
7
10
13
7
Newcastle
7
10
13
8
Chelsea
7
6
13
9
Barcelona
7
5
13
10
Sporting
7
5
13
11
Man City
7
4
13
12
Atlético
7
3
13
13
Atalanta
7
1
13
14
Inter
7
6
12
15
Juventus
7
4
12
16
Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray
7
0
10
18
Qarabağ
7
-2
10
19
Marseille
7
0
9
20
Leverkusen
7
-4
9
21
Monaco
7
-6
9
22
PSV
7
1
8
23
Athletic
7
-4
8
24
Olympiakos
7
-5
8
25
Napoli
7
-5
8
26
København
7
-6
8
27
Club Brugge
7
-5
7
28
Bodø/Glimt
7
-2
6
29
Benfica
7
-4
6
30
Pafos
7
-6
6
31
R. Union SG
7
-10
6
32
Ajax
7
-12
6
33
Frankfurt
7
-9
4
34
Slavia
7
-11
3
35
Villarreal
7
-10
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

