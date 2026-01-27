Zo gaan Ajax en PSV door in de Champions League

Ajax en PSV strijden woensdagavond voor een plek in de tussenronde van de Champions League. De Amsterdammers móéten winnen van Olympiakos, terwijl de opdracht voor de Eindhovenaren iets minder duidelijk is tegen Bayern München. FCUpdate zet alle scenario's op een rij.

Hoe staat Ajax ervoor in de Champions League?

Ajax staat met 6 punten op de 32ste plaats en moet winnen om uitzicht te houden op de tussenronde. Daarnaast is de ploeg van Fred Grim afhankelijk van andere resultaten. Volgens de simulaties van Opta heeft Ajax een kans van slechts 8,8 procent om door te gaan.

Hoe staat PSV ervoor in de Champions League?

Artikel gaat verder onder video

PSV staat met acht punten op de 22ste plaats in de competitiefase. Volgens de simulaties van Opta heeft de ploeg van Peter Bosz een kans van 55,2 procent om bij de beste 24 te eindigen en de tussenronde te halen. In het meest gunstige geval is daar geen punt voor nodig tegen Bayern. Bij winst is PSV normaliter zeker en bij een gelijkspel is de kans groot.

Overzicht: zo halen PSV en Ajax de play-offs Per scenario zie je direct de drempel en welke uitslagen bij concurrenten gunstig zijn. Club Resultaat in eigen duel Status / drempel Gunstige uitslagen elders PSV Winst vs Bayern Zeker door Alleen bij een extreem onwaarschijnlijk scenario kan het nog misgaan: Kopenhagen grote zege Napoli grote zege Athletic Bilbao grote zege Olympiakos grote zege + Monaco wint + Leverkusen wint + Marseille wint + Qarabag wint + Galatasaray wint PSV Gelijkspel vs Bayern Grote kans Monaco verliest Leverkusen verliest Athletic Bilbao gelijk/verlies Olympiakos gelijk/verlies FC Kopenhagen gelijk/verlies Napoli gelijk/verlies PSV Verlies vs Bayern Kleine kans Athletic Bilbao verliest Napoli verliest FC Kopenhagen verliest Club Brugge gelijk/verlies Bodø/Glimt gelijk/verlies Pafos gelijk/verlies Benfica gelijk/verlies Union gelijk/verlies Ajax Winst vs Olympiakos Kans PSV verliest Athletic Bilbao verliest Napoli verliest Kopenhagen verliest Club Brugge gelijk/verlies Benfica gelijk/verlies Pafos gelijk/verlies Union gelijk/verlies Bodø/Glimt gelijk/verlies Ajax Gelijkspel vs Olympiakos Uitgeschakeld Ajax Nederlaag vs Olympiakos Uitgeschakeld

Kunnen PSV én Ajax door?

Voor het Nederlands voetbal is het te hopen dat zowel PSV als Ajax de volgende ronde bereikt, maar die kans is klein. In onderstaande tabel zie je wat daarvaor allemaal moet gebeuren op de slotdag.

Zo bereiken PSV én Ajax de volgende ronde De checklist: Ajax móét winnen en van de onderstaande 8 scenario’s moeten er minimaal 7 gunstig uitpakken. Dan gaan beide teams door. Voorwaarde Drempel Checklist (gunstige uitslagen) Stap 1 Ajax wint van Olympiakos Stap 2 Minimaal 7 van 8 scenario’s Athletic Bilbao verliest Napoli verliest Kopenhagen verliest Club Brugge gelijk/verlies Benfica gelijk/verlies Pafos gelijk/verlies Union gelijk/verlies Bodø/Glimt gelijk/verlies