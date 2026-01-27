Zo gaan Ajax en PSV door in de Champions League

Ajax en PSV strijden woensdagavond voor een plek in de tussenronde van de Champions League. De Amsterdammers móéten winnen van Olympiakos, terwijl de opdracht voor de Eindhovenaren iets minder duidelijk is tegen Bayern München. FCUpdate zet alle scenario's op een rij.
Ajax staat met 6 punten op de 32ste plaats en moet winnen om uitzicht te houden op de tussenronde. Daarnaast is de ploeg van Fred Grim afhankelijk van andere resultaten. Volgens de simulaties van Opta heeft Ajax een kans van slechts 8,8 procent om door te gaan.
PSV staat met acht punten op de 22ste plaats in de competitiefase. Volgens de simulaties van Opta heeft de ploeg van Peter Bosz een kans van 55,2 procent om bij de beste 24 te eindigen en de tussenronde te halen. In het meest gunstige geval is daar geen punt voor nodig tegen Bayern. Bij winst is PSV normaliter zeker en bij een gelijkspel is de kans groot.
Voor het Nederlands voetbal is het te hopen dat zowel PSV als Ajax de volgende ronde bereikt, maar die kans is klein. In onderstaande tabel zie je wat daarvaor allemaal moet gebeuren op de slotdag.