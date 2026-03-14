Live voetbal 1

Summerville spreekt voorkeur voor Oranje uit

14 maart 2026, 09:06
Crysencio Summerville
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Content creator
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

Als het aan Crysencio Summerville ligt, speelt hij binnenkort zijn interlands in het shirt van Nederland, zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. De vleugelspeler is ook in beeld bij Suriname, maar spreekt uit op sportief gebied voor ‘het hoogst haalbare’ te willen gaan.

Summerville kampt momenteel met een kuitblessure, maar daarvoor was hij uitstekend op dreef bij West Ham United. Sinds de jaarwisselinng wist hij al vijf keer te scoren en gaf hij een assist in de Premier League. Ook maakte hij twee treffers en was hij eenmaal aangever in de FA Cup. Gezien zijn vorm zou een oproep voor Oranje dan ook niet vreemd zijn.

Artikel gaat verder onder video

Henk ten Cate, bondscoach van Suriname, heeft al contact met Summerville opgenomen om hem te vragen of hij het land van zijn ouders wil helpen op de play-offs voor het WK. Bijna tegelijkertijd kwam naar buiten dat Ronald Koemans assistent Ruud van Nistelrooij naar Engeland was gestuurd om de aanvaller te bekijken.

“Hij zat op de tribune bij onze wedstrijd tegen Bournemouth en na afloop hebben we elkaar kort gesproken”, geeft Summerville daarover aan. Het jeugdproduct van Feyenoord kreeg van Van Nistelrooij te horen dat Oranje hem ‘nadrukkelijk’ volgt. “Natuurlijk was dat geweldig nieuws. En ja, de bondscoach van Suriname, Henk ten Cate, belde ook. Ik ben een kind van Surinaamse ouders, ik ga jaarlijks op vakantie naar Suriname, dus ook dat deed mij veel.”

Summerville staat nu dus voor een keuze: Nederland of Suriname. Die beslissing heeft hij nog niet definitief genomen, omdat hij nog geen oproep heeft ontvangen voor Oranje. “Maar ik heb mijn hele leven voor de Nederlandse jeugdelftallen gespeeld, de band met de KNVB is er dus ook en ook al lange tijd. Ik wil nu niet op de zaken vooruitlopen, maar het is duidelijk dat ik de sportieve ambities heb om voor het hoogst haalbare te gaan. De mensen die ik in de afgelopen periode heb gesproken, hebben daar begrip en respect voor en dat waardeer ik”, besluit hij.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
West Ham United
Team: West Ham
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
West Ham
24
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-
2023/2024
Leeds
46
20

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws