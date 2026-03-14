Als het aan ligt, speelt hij binnenkort zijn interlands in het shirt van Nederland, zo laat hij weten aan het Algemeen Dagblad. De vleugelspeler is ook in beeld bij Suriname, maar spreekt uit op sportief gebied voor ‘het hoogst haalbare’ te willen gaan.

Summerville kampt momenteel met een kuitblessure, maar daarvoor was hij uitstekend op dreef bij West Ham United. Sinds de jaarwisselinng wist hij al vijf keer te scoren en gaf hij een assist in de Premier League. Ook maakte hij twee treffers en was hij eenmaal aangever in de FA Cup. Gezien zijn vorm zou een oproep voor Oranje dan ook niet vreemd zijn.

Henk ten Cate, bondscoach van Suriname, heeft al contact met Summerville opgenomen om hem te vragen of hij het land van zijn ouders wil helpen op de play-offs voor het WK. Bijna tegelijkertijd kwam naar buiten dat Ronald Koemans assistent Ruud van Nistelrooij naar Engeland was gestuurd om de aanvaller te bekijken.

“Hij zat op de tribune bij onze wedstrijd tegen Bournemouth en na afloop hebben we elkaar kort gesproken”, geeft Summerville daarover aan. Het jeugdproduct van Feyenoord kreeg van Van Nistelrooij te horen dat Oranje hem ‘nadrukkelijk’ volgt. “Natuurlijk was dat geweldig nieuws. En ja, de bondscoach van Suriname, Henk ten Cate, belde ook. Ik ben een kind van Surinaamse ouders, ik ga jaarlijks op vakantie naar Suriname, dus ook dat deed mij veel.”

Summerville staat nu dus voor een keuze: Nederland of Suriname. Die beslissing heeft hij nog niet definitief genomen, omdat hij nog geen oproep heeft ontvangen voor Oranje. “Maar ik heb mijn hele leven voor de Nederlandse jeugdelftallen gespeeld, de band met de KNVB is er dus ook en ook al lange tijd. Ik wil nu niet op de zaken vooruitlopen, maar het is duidelijk dat ik de sportieve ambities heb om voor het hoogst haalbare te gaan. De mensen die ik in de afgelopen periode heb gesproken, hebben daar begrip en respect voor en dat waardeer ik”, besluit hij.