Vermoedelijke opstelling PSV: Salah-Eddine vervangt geblesseerde Dest

14 maart 2026, 11:11
Peter Bosz, de trainer van PSV
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Content creator
Ruim twee jaar ervaring als verslaggever en redacteur van FCUpdate.

PSV neemt het zaterdagmiddag in eigen huis op tegen NEC. De Eindhovenaren kunnen dit weekend al landskampioen worden: als er wordt gewonnen en nummer twee Feyenoord verliest een dag later in eigen huis van Excelsior, is de titel binnen. Naar verwachting voert Peter Bosz alleen een noodgedwongen wijziging door.

Op doel kiest Bosz naar verwachting gewoon voor Matej Kovár. De Tsjechische doelman zal voor zijn neus in ieder geval een wijziging zien. Sergiño Dest liep vorige week tegen AZ (2-1 zege) namelijk een hamstringblessure op, waardoor hij voorlopig niet in actie kan komen. Omdat ook Mauro Júnior nog altijd aan de kant staat, ligt een basisplaats voor Salah-Eddine voor de hand.

Aan de andere kant van de verdediging stond Kiliann Sildillia een week geleden in de basis en vermoedelijk mag hij zich ook tegen NEC vanaf de aftrap laten zien. Het centrum bestaat waarschijnlijk uit Jerdy Schouten en Armando Obispo, waardoor Yarek Gasiorowski en Ryan Flamingo het andermaal met een plek op de bank moeten doen.

Het middenveld van PSV blijft naar verwachting ongewijzigd, wat betekent dat Paul Wanner, Joey Veerman en Ismael Saibari hun plekken behouden. Guus Til leek op de weg terug en Bosz hoopte hem er zaterdag weer bij te hebben, maar het treffen met NEC komt te vroeg. Ook voorin kiest Bosz vermoedelijk voor de vaste namen: Dennis Man, Ricardo Pepi en Ivan Perisic.

Vermoedelijke opstelling PSV

Kovár; Sildillia, Schouten, Obispo, Salah-Edinne; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Pepi, Perisic.

PSV - NEC

PSV
18:45
N.E.C.
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

