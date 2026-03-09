Live voetbal

Dest verschaft duidelijkheid over blessure: 'Zeker geen einde seizoen'

PSV-verdediger Sergino Dest
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
9 maart 2026, 05:55

Sergiño Dest bevestigt in een Story op Instagram dat hij voorlopig ontbreekt bij PSV. De Amerikaans international viel zaterdag in het thuisduel met AZ (2-1 winst) uit met een op het oog vervelende blessure, maar bezweert dat zijn seizoen zeker niet voorbij is.

De 25-jarige Dest moest het grootste gedeelte van het vorige seizoen aan zich voorbij laten gaan vanwege een gescheurde kruisband. Onwillekeurig zullen velen daaraan hebben teruggedacht toen Dest in de tweede helft van het duel met AZ, na een duel met Wouter Goes, de strijd moest staken. Hoewel hij lopend het veld kon verlaten, leek de back veel last te hebben van zijn hamstring.

Artikel gaat verder onder video

In een Story op Instagram bevestigt Dest dat hij er voorlopig uitligt bij PSV: "Ik kan een tijdje niet doen waar ik het meest van houd", schrijft de verdediger, die echter gelijk ook met geruststellende woorden komt: "Eén ding is zeker, dit is NIET het einde van mijn seizoen", aldus Dest.

Met PSV heeft Dest de komende maanden enkel de landstitel nog om voor te strijden. De Eindhovenaren strandden in de competitiefase van de Champions League en werden afgelopen week door NEC uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB Beker (3-2). Komende zomer wacht voor Dest een mogelijk hoogtepunt in zijn carrière, als de Verenigde Staten een van de gastheren zijn voor het WK. De 37-voudig international lijkt, mits fit, verzekerd van een plek in de WK-selectie van bondscoach Mauricio Pochettino.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • Gisteren, 18:57
  • Gisteren, 18:57
  • 18
Davy Klaassen, Josip Sutalo en Wout Weghorst tijdens Ajax - FC Groningen

Sutalo zakt door het ijs in Groningen: 'Alles en iedereen kwijt, geen idee waar hij staat'

  • Gisteren, 08:55
  • Gisteren, 08:55
  • 8
Fred Grim van Ajax

Fred Grim zag ineenstorting Ajax na rust totaal niet aankomen

  • za 7 maart, 19:39
  • 7 mrt. 19:39
  • 6
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
24
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws