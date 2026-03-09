bevestigt in een Story op Instagram dat hij voorlopig ontbreekt bij PSV. De Amerikaans international viel zaterdag in het thuisduel met AZ (2-1 winst) uit met een op het oog vervelende blessure, maar bezweert dat zijn seizoen zeker niet voorbij is.

De 25-jarige Dest moest het grootste gedeelte van het vorige seizoen aan zich voorbij laten gaan vanwege een gescheurde kruisband. Onwillekeurig zullen velen daaraan hebben teruggedacht toen Dest in de tweede helft van het duel met AZ, na een duel met Wouter Goes, de strijd moest staken. Hoewel hij lopend het veld kon verlaten, leek de back veel last te hebben van zijn hamstring.

Artikel gaat verder onder video

In een Story op Instagram bevestigt Dest dat hij er voorlopig uitligt bij PSV: "Ik kan een tijdje niet doen waar ik het meest van houd", schrijft de verdediger, die echter gelijk ook met geruststellende woorden komt: "Eén ding is zeker, dit is NIET het einde van mijn seizoen", aldus Dest.

Met PSV heeft Dest de komende maanden enkel de landstitel nog om voor te strijden. De Eindhovenaren strandden in de competitiefase van de Champions League en werden afgelopen week door NEC uitgeschakeld in de halve finale van de KNVB Beker (3-2). Komende zomer wacht voor Dest een mogelijk hoogtepunt in zijn carrière, als de Verenigde Staten een van de gastheren zijn voor het WK. De 37-voudig international lijkt, mits fit, verzekerd van een plek in de WK-selectie van bondscoach Mauricio Pochettino.