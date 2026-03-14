In de jacht op een WK-ticket heeft Suriname Clarence Seedorf en Patrick Kluivert weten te strikken voor de nationale ploeg, zo meldt De Telegraaf. Het tweetal zal waar mogelijk het elftal van Henk ten Cate ondersteunen en verder bondsdirecteur Brian Tevreden bijstaan.

“Ik denk dat de Surinaamse voetbalbond de handen mag dichtknijpen dat twee van deze legends ook hun schouders eronder gaan zetten bij dit mooie project”, zo laat Tevreden weten aan de krant. De directeur van de Surinaamse bond heeft een goede relatie met Seedorf en Kluivert, die hem op hun beurt graag helpen in zijn werk. “Iedereen moet beseffen hoe bijzonder het is dat deze wereldtoppers zich achter Natio scharen en hun kennis en kunde nog steeds blijven inzetten voor Suriname en het Surinaamse voetbal.”

Artikel gaat verder onder video

Tevreden is blij met de gang van zaken bij Suriname, waar steeds meer Nederlands-Surinaamse voetballers zich bij de nationale ploeg aansluiten. “Er zijn mooie ontwikkelingen gaande. Eerder al met de aanstelling van Henk ten Cate, een zeer ervaren trainer die zijn sporen heeft verdiend, als bondscoach en de toevoeging van topspecialisten als Winston Bogarde en Jimmy Floyd Hasselbaink aan de staf.”

Later deze maand kan Suriname zich kwalificeren voor het WK. Daarvoor moet het in de intercontinentale play-offs eerst afrekenen met Bolivia en daarna met Irak. Of de beslissing daadwerkelijk deze maand gaat vallen, is echter nog niet duidelijk. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het voor Irak namelijk zeer lastig om naar Mexico af te reizen voor de play-offs. Hier is nog geen beslissing over genomen. Daarnaast bestaat de kans dat Irak de plek van Iran inneemt, aangezien dat land zich afgelopen week terugtrok.