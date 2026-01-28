Een deel van het gebied rond de Johan Cruijff ArenA is woensdag aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt tussen 12.00 uur ’s middags en 02.00 uur ’s nachts en is genomen in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos. Aanleiding is een aangekondigde sfeeractie van Ajax-supporters buiten het stadion, meldt AT5.

Binnen het veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Daarnaast is het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden en geldt er een verbod op het bezit en afsteken van vuurwerk. Burgemeester Femke Halsema heeft het besluit genomen na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie, de zogenoemde driehoek.

In een toelichting van de gemeente staat dat rekening wordt gehouden met mogelijke verstoringen van de openbare orde. "De Amsterdamse driehoek houdt rekening met openbare ordeverstoringen vanwege recente ervaringen rondom Europese wedstrijden en omdat deze wedstrijd is gekwalificeerd als de hoogste categorie risicowedstrijd”, valt te lezen. "Ook zijn er signalen dat supporters van Ajax voorafgaand aan de wedstrijd van plan zijn een entrada te houden. Dit kan samenvallen met de aankomst van bezoekers van evenementen in AFAS Live en Ziggo Dome.”

De aangekondigde entrada staat gepland om 18.00 uur. Bij zo’n sfeeractie komen duizenden supporters samen om gezamenlijk te zingen en hun ploeg toe te zingen. De organisatie ligt in handen van supportersgroepen die voortkomen uit het voormalige Vak 410, dat dit jaar precies 25 jaar bestaat en nog altijd een prominente rol speelt bij sfeeracties van Ajax.

De wedstrijd tegen Olympiakos begint om 21.00 uur en is voor Ajax van groot belang. Het duel is de laatste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League. Dankzij twee recente overwinningen heeft de ploeg van trainer Fred Grim onverwacht nog zicht op de volgende ronde, al is Ajax daarbij wel afhankelijk van resultaten op andere velden.

Andere evenementen in de buurt

De situatie rond de ArenA wordt extra complex doordat er woensdagavond ook andere grote evenementen plaatsvinden nabij de Johan Cruijff ArenA. In AFAS Live openen om 18.30 uur de deuren voor een show van Hans Teeuwen, terwijl in de naastgelegen Ziggo Dome om 20.00 uur een concert begint van Raye. De gemeente houdt er rekening mee dat de verschillende bezoekersstromen elkaar deels zullen kruisen.