‘Ajax toont twee gezichten, kater na kortstondige euforie bij PSV’

PSV en Ajax zijn er woensdag allebei niet in geslaagd om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers moesten winnen van Olympiakos en hopen op gunstige uitslagen op andere velden, maar gingen onderuit. In Eindhoven was een gelijkspel achteraf voldoende om de tussenronde te bereiken, maar Bayern München dompelde het Philips Stadion laat in diepe rouw.
PSV kwam na een uur spelen op achterstand tegen Bayern München. Toen Ismael Saibari de ploeg van Peter Bosz ruim tien minuten voor tijd op gelijke hoogte bracht, waren de Eindhovenaren virtueel door. “Het weergaloze schot bracht het Philips Stadion kortstondig tot gevoelens van euforie”, klinkt het in De Volkskrant. Kortstondig, want zes minuten na de treffer van Saibari was het Harry Kane die Bayern de 2-1 zege bezorgde en PSV uitschakelde. De Eindhovenaren blikken terug op een Champions League-campagne met fraaie overwinningen op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). “Maar bij de afrekening zijn dat vooral zoete herinneringen. Acht duels, acht punten, niet genoeg om verder te mogen, zelfs niet in de tussenronde.”
Het Algemeen Dagblad spreekt van een ‘kater’ voor PSV. “Lang mochten de Eindhovenaren gisteravond tegen Bayern München dromen van een vervolg tussen de Europese elite, maar de slotwedstrijd in de competitiefase van de Champions League draaide toch nog uit op een sof”, zo klinkt het. Met nog een wedstrijd te gaan was Bayern al zeker van een plaats bij de laatste zestien, maar de Duitsers ‘gaven geen cadeautje aan PSV’. Het AD concludeert dat de ploeg van Bosz zich eerder in het toernooi in de nesten heeft gewerkt.
Bij Ajax kwamen tegen Olympiakos de ‘oude euvels aan het licht’, ziet het AD. De Amsterdammers moesten winnen om kans te maken op een plaats in de play-offs, maar gingen met 1-2 onderuit. “Ajax wist het overwicht niet uit te drukken in de score.” De krant zag de ploeg van Fred Grim kans op kans krijgen, maar de bal wilde er maar niet in. “Achterin had Ajax de zaakjes keurig op orde. Tot het begin van de tweede helft, toen de thee weer eens een verlammende werking bleek te hebben gehad op het elftal. Het gebrek aan duel- en kopkracht in de selectie kwam weer pijnlijk aan het licht.”
De Telegraaf zag ook dat het ‘wonder van Amsterdam’ zich niet kon voltrekken. “Het was een schrale troost voor de spelers van Grim, die wéér twee gezichten toonden en volkomen onnodig verloren, dat een zege ook niet voldoende was geweest”, klinkt het. De ochtendkrant zag Ajax in de eerste helft ‘een ruime voldoende’ scoren. “Bij de eerste de beste kans na rust was het echter meteen bingo voor de regerend kampioen van Griekenland.”
Natuurlijk is er terechte kritiek op Ajax maar ondanks dat ben ik van mening dat de ploeg gister best een goede wedstrijd heeft gespeeld. Sowieso de eerste helft. Dat je in de tweede helft tekort komt heeft veel oorzaken: te weinig duelkracht, slechte passes, een gebrek aan routine en er gewoonweg niet vol op zitten. Ik zie soms spelers die hun directe tegenstander een beetje hun gang laten gaan zonder echt in te grijpen. Het is maar een voorbeeld. Je mist een speler die volwassen is en echt de lijnen uitzet. Een type Tadic. Broodnodig voor Ajax.
