Het televisieprogramma Vandaag Inside steekt scheidsrechter Bas Nijhuis een hart onder de riem, nadat de Tukker tijdens een training in Zeist een ernstige blessure opliep. Nijhuis is aangeslagen en wilde daarom niet (telefonisch) aanschuiven om zijn verhaal te doen in het populaire televisieprogramma.

Nijhuis is regelmatig als bargast te zien bij Vandaag Inside. Nu de scheidsrechter een zware achillespeesblessure heeft opgelopen en dit seizoen niet meer in actie kan komen, wilde presentator Wilfred Genee hem woensdagavond even bellen tijdens de uitzending.

“Ik heb dit bij Bas nog niet meegemaakt. Hij is altijd het zonnetje in huis, maar hij is nu gewoon even niet aanspreekbaar”, vertelde Genee. “Of hij live in de uitzending wilde komen? Nee. Daarom hebben we een pakketje voor hem samengesteld.”

Het is overigens niet zo dat Nijhuis langdurig afwezig zal zijn bij Vandaag Inside. Aanstaande maandag schuift de arbiter weer aan in het programma, zo liet hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ja, dan ga ik gewoon weer de scheidsrechters beoordelen.”

Ook Johan Derksen kan zich goed voorstellen dat de teleurstelling groot is bij Nijhuis. “Dit is dramatisch voor Bas. Hij is verguisd, maar heeft zich terug naar de top gefloten. Hij krijgt nu ook weer de absolute toppers, zoals PSV-Feyenoord, waar hij recht op heeft. En dan valt het weg.”