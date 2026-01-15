Wim Kieft is nog altijd dankbaar voor wat Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee hem gebracht hebben in zijn leven, zo vertelt hij in De Volkskrant. De voormalig spits genoot er altijd enorm van om bij het drietal aan tafel te zitten in Voetbal Inside. Ze bleven hem ook steunen in de periode dat het heel slecht met hem ging. Toch kijkt hij tegenwoordig nauwelijks meer naar het programma.

In een interview met De Volkskrant krijgt Kieft verschillende dilemma’s voorgelegd. Een van de keuzes die de oud-voetballer moet maken, is tussen Studio Voetbal en Vandaag Inside. Zonder twijfel kiest hij voor het laatste programma. “Want ik heb veel aan die mensen te danken”, legt hij uit. “Ik zat er veel toen het nog puur over voetbal ging en Voetbal Inside heette.”

Kieft bleef ook in een heel lastige periode in zijn leven gewoon uitgenodigd worden door Derksen, Genee en Van der Gijp. “Ik had een alcohol- en drugsverslaving, problemen, schulden.” De voormalig speler van Ajax en PSV vertelt hierover in het boek Kieft, geschreven door Michel van Egmond. “Het boek waarin ik daarover vertel, is daar vaak omhoog gehouden. Het werd goed verkocht, mede daardoor kwam ik uit de schulden”, memoreert hij.

Ook vond Kieft het altijd leuk om aan tafel te zitten bij VI. “Het was elke keer ook een feestje om met drie krankzinnigen aan tafel te zitten. Het kan alle kanten opgaan.” Uiteindelijk wilde Derksen graag een breder programma maken dat niet enkel over voetbal ging. “Hij dacht dat het zou werken en daar heeft hij toch wel gelijk in gekregen”, geeft Kieft toe. De 43-voudig international geeft aan dat hij zichzelf daar niet tussen vond passen. “Moest ik ineens wat van Oekraïne vinden. Of van bepaalde politici.” Ook de manier waarop Vandaag Inside het aanpakt, als amusement, is Kieft niet goed in. “Ik kijk er nu niet vaak meer naar, omdat ik wel een beetje weet wat er allemaal gaat komen.”

Kieft-effect blijft uit bij Studio Voetbal

In oktober werd Kieft gepresenteerd als een van de vaste analisten van Studio Voetbal. “Een leuke nieuwe uitdaging”, zo zegt de ex-prof. “Ik was na Hans Kraay senior een van de eersten die analyses deden bij de NOS. Dertig jaar later ben ik weer terug.” Toch bleek de komst van Kieft het programma niet te kunnen redden. “Na een van mijn eerste uitzendingen werd bekendgemaakt dat Studio Voetbal stopt komende zomer. Dan heeft het Wim Kieft-effect toch niet echt gewerkt”, lacht hij.