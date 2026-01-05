René van der Gijp schitterde maandag in afwezigheid bij KieftJansenEgmondGijp. Normaliter maakt de oud-voetballer iedere maandag een podcast met Wim Kieft, Michel van Egmond en Rob Jansen, maar ditmaal hield de sneeuwval hem tegen. Ook Jansen moest verstek laten gaan.

Het winterse weer zorgt maandag onder meer voor files en hinder op het spoor in Nederland. Van der Gijp koos ervoor niet af te reizen naar ’t Slaakhuys in Rotterdam, waar de podcast wekelijks wordt opgenomen. Zodoende maken Van Egmond en Kieft de podcast dit keer met zijn tweeën.

“René?”, vraagt Van Egmond zich af tijdens de opening van de podcast. “Wat is er met René?”, vraagt Kieft, die wél aanwezig is, zich af. Van Egmond grapt: “René dacht bij het eerste sneeuwvlokje: weet je wat, dat risico ga ik niet nemen.”

Kieft: “Ja, dan is hij heel gedecideerd. Dan is hij er klaar mee”, lacht de oud-voetballer. “René heeft het talent om – zonder dat hij er mensen mee lastigvalt – niks te doen in zijn leven waar hij geen zin in heeft. Behalve voor vrienden, familie of het goede doel, maar verder probeert hij het leven zo comfortabel mogelijk te houden. Dat lukt hem goed”, lacht Van Egmond.