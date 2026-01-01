René van der Gijp heeft naar eigen zeggen geen goede voornemens voor 2026. Zijn alcoholgebruik aan tafel bij Vandaag Inside is tafelgenoot Johan Derksen een doorn in het oog, maar daar trekt Van der Gijp zich niets van aan.

Derksen sprak zich in november vorig jaar uit over de glazen wijn die Van der Gijp en vaste gast Job Knoester tijdens de Vandaag Inside-uitzendingen achteroverslaan. "Momenteel zijn nog twee glazen alcohol voor deelname aan het verkeer toegestaan. Maar ik vind dat Nederland daar te slordig mee is. Ik vraag me ook af: is het verstandig dat we aan talkshowtafels drinken?", vroeg De Snor zich destijds hardop af. Derksen noemde de alcoholconsumptie van Van der Gijp en Knoester 'een verkeerd signaal aan het volk' en stipte aan: "Bovendien moeten die mannen na de uitzending ook nog gewoon naar huis rijden, hè?"

Voor de camera's van Shownieuws worden Van der Gijp, Derksen en Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee gevraagd naar hun goede voornemens voor het nieuwe jaar. Van der Gijp zegt die niet te hebben: "Ik kan wel zeggen: Ietsje minder drinken, maar dat komt er toch niet van", zegt de oud-voetballer. Derksen is overigens ook niet van plan om iets aan zijn eigen ongezonde gewoonte te doen: "Nee, ik stop niet met roken. Ik ga ook niet meer beginnen met drinken. Ik leef gewoon mijn leven. Ik vind het altijd zo'n poppenkast met 1 januari, met beste voornemens. Wat een gelul." Van het drietal is alleen Genee van plan iets te veranderen in 2026, maar over wát precies is de presentator vaag: "Ik vind dat je elke dag iets kan veranderen."