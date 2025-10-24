Wim Kieft wordt een van de vaste analisten van Studio Voetbal, meldt de NOS in een verklaring. De voormalig spits van het Nederlands elftal gaat het van analytici, met onder meer Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Theo Janssen, versterken.

Kieft is in het verleden wel vaker aangeschoven bij Studio Voetbal, maar dat was niet op vaste basis. Wel was hij in het recente verleden vaste analist voor Ziggo Sport en de voorlopers van Vandaag Inside. Nu bindt hij zich dus definitief aan Studio Voetbal. "De NOS vindt dat Kieft met zijn ervaring, maar ook met zijn nuchtere kijk op voetbal, een welkome versterking is aan tafel."

Zelf is de gewezen topvoetballer blij met de nieuwe samenwerking met de NOS. "Ik vind het leuk om vaker aan te schuiven. Met Theo, Pierre, Rafael en Ibrahim zit er veel voetbalverstand aan tafel. Ik probeer gewoon te vertellen wat ik zie op het veld. Geen gedoe eromheen, maar over het spel zelf praten. Dat vind ik het leukst", laat hij weten in een reactie.

Naast Kieft zullen ook de vaste analisten Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart, Ibrahim Afellay en Theo Janssen te gast blijven in het programma. Komende zondag maakt Kieft zijn rentree in in Studio Voetbal, dat vanwege extra verkiezingsprogrammering te zien is op NPO 3 vanaf 22.35 uur.