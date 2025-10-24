De topper tussen Feyenoord en PSV zal zondag niet op een later tijdstip gespeeld worden. Dat maakt de Rotterdamse club bekend via X. Feyenoord had een verzoek ingediend om de Eredivisie-topper op een later tijdstip dan 14.30 uur af te werken, maar dit is afgewezen.

Storm Benjamin zorgde voor Feyenoord voor nogal een rumoerige aanloop naar de wedstrijd tegen Panathinaikos. Het Europa League-treffen werd op woensdagavond nog vervroegd naar 16.30 uur vanwege de herfststorm, maar donderdag bleek dat de storm eerder voet aan wal zou zetten in Nederland. Daardoor gingen de autoriteiten weer om tafel, waarbij ook een afgelasting besproken werd. Uiteindelijk kwam iets meer dan twee uur voor de wedstrijd naar buiten dat het duel verlaat zou worden naar 21.00 uur.

Door de verplaatsing heeft Feyenoord een kortere rusttijd voor de topper tegen PSV, waardoor de club een verzoek bij de KNVB heeft ingediend om het duel later te spelen. De voetbalbond heeft echter besloten om dit verzoek niet te honoreren, zo laat Feyenoord weten via X. "Het verzoek van Feyenoord om de wedstrijd tegen PSV aanstaande zondag op een later tijdstip te spelen, is afgewezen."

Zodoende blijft het aanvangstijd van de topper tussen Feyenoord en PSV 14.30 uur. De KNVB heeft scheidsrechter Allard Lindhout aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Het verschil op de ranglijst tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV bedraagt drie punten.

