De topper tussen Feyenoord en PSV zal zondag niet op een later tijdstip gespeeld worden. Dat maakt de Rotterdamse club bekend via X. Feyenoord had een verzoek ingediend om de Eredivisie-topper op een later tijdstip dan 14.30 uur af te werken, maar dit is afgewezen.
Storm Benjamin zorgde voor Feyenoord voor nogal een rumoerige aanloop naar de wedstrijd tegen Panathinaikos. Het Europa League-treffen werd op woensdagavond nog vervroegd naar 16.30 uur vanwege de herfststorm, maar donderdag bleek dat de storm eerder voet aan wal zou zetten in Nederland. Daardoor gingen de autoriteiten weer om tafel, waarbij ook een afgelasting besproken werd. Uiteindelijk kwam iets meer dan twee uur voor de wedstrijd naar buiten dat het duel verlaat zou worden naar 21.00 uur.
Door de verplaatsing heeft Feyenoord een kortere rusttijd voor de topper tegen PSV, waardoor de club een verzoek bij de KNVB heeft ingediend om het duel later te spelen. De voetbalbond heeft echter besloten om dit verzoek niet te honoreren, zo laat Feyenoord weten via X. "Het verzoek van Feyenoord om de wedstrijd tegen PSV aanstaande zondag op een later tijdstip te spelen, is afgewezen."
Zodoende blijft het aanvangstijd van de topper tussen Feyenoord en PSV 14.30 uur. De KNVB heeft scheidsrechter Allard Lindhout aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Het verschil op de ranglijst tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV bedraagt drie punten.
❗️Klaar met algoritmes die bepalen wat je ziet? Volg FCUpdate nu zélf op Google Discover.
@Vriendje Stokvis lees mijn comment waarin duidelijk word dat de 8 uur van Feyenoord natuurlijk een bizar aanvraag was. Want ipv dat ze dezelfde tijd er tussen wilde hebben (dus 2 uur en een kwartier later omdat gister ook 2 uur en een kwartier later was) moest het opeens naar 8 uur. De KNVB kan ook niet anders dan dat afwijzen. Misschien hadden ze meer kans als ze het aangevraagd hadden voor kwart voor 5 (wat evenveel tijd tussen zou zitten als er tussen de originele tijd tegen Panathinaikos en half 3 zou zitten).
Ze hadden natuurlijk kwart voor 5 kunnen proberen. Ik bedoel, toen de wedstrijd om kwart voor 7 was kon half 3 wel. Dan is de wedstrijd 2 uur en een kwartier later, dan zou je ook kunnen zeggen "ja 2 uur en een kwartier later dan half 3 dus kwart voor 5". Ik heb nooit begrepen waarom dan opeens de wedstrijd helemaal naar 8 uur moest. Los van of ik denk dat een paar uur veel uitmaakt, kwart voor 5 had een begrijpelijk verzoek geweest. 8 uur natuurlijk niet (of ze hadden al om uitstel moeten vragen toen de wedstrijd om kwart voor 7 begon want van kwart voor 7 tot zondag half 3 is even lang als van 9 uur tot zondag kwart voor 5). Waar de 8 uur vandaan komt niemand die dat snapt
Logische afwijzing van het laffe verzoek van de calimero's uit Rotterdam. Echte mannen spelen gewoon voetbal, is ook gewoon binnen 48 uur. Het is de zoveelste vernedering voor feijenoord dat dit soort laffe verzoeken probeert de competitie te beinvloeden. Alles moet gevormd worden naar de wil van het orakel van persie op zuid.
Palen plaatsen, netten spannen, noodtribunes bouwen, verwarming monteren, betonnen palen extra verzekeren voordat het afbreekt etc. etc. Een wedstrijdje in de kuip is niet 1-2-3 geregeld met alle bijzonderheden omtrent supporters, ouderdom stadion etc.
@Vriendje Stokvis lees mijn comment waarin duidelijk word dat de 8 uur van Feyenoord natuurlijk een bizar aanvraag was. Want ipv dat ze dezelfde tijd er tussen wilde hebben (dus 2 uur en een kwartier later omdat gister ook 2 uur en een kwartier later was) moest het opeens naar 8 uur. De KNVB kan ook niet anders dan dat afwijzen. Misschien hadden ze meer kans als ze het aangevraagd hadden voor kwart voor 5 (wat evenveel tijd tussen zou zitten als er tussen de originele tijd tegen Panathinaikos en half 3 zou zitten).
Ze hadden natuurlijk kwart voor 5 kunnen proberen. Ik bedoel, toen de wedstrijd om kwart voor 7 was kon half 3 wel. Dan is de wedstrijd 2 uur en een kwartier later, dan zou je ook kunnen zeggen "ja 2 uur en een kwartier later dan half 3 dus kwart voor 5". Ik heb nooit begrepen waarom dan opeens de wedstrijd helemaal naar 8 uur moest. Los van of ik denk dat een paar uur veel uitmaakt, kwart voor 5 had een begrijpelijk verzoek geweest. 8 uur natuurlijk niet (of ze hadden al om uitstel moeten vragen toen de wedstrijd om kwart voor 7 begon want van kwart voor 7 tot zondag half 3 is even lang als van 9 uur tot zondag kwart voor 5). Waar de 8 uur vandaan komt niemand die dat snapt
Logische afwijzing van het laffe verzoek van de calimero's uit Rotterdam. Echte mannen spelen gewoon voetbal, is ook gewoon binnen 48 uur. Het is de zoveelste vernedering voor feijenoord dat dit soort laffe verzoeken probeert de competitie te beinvloeden. Alles moet gevormd worden naar de wil van het orakel van persie op zuid.
Palen plaatsen, netten spannen, noodtribunes bouwen, verwarming monteren, betonnen palen extra verzekeren voordat het afbreekt etc. etc. Een wedstrijdje in de kuip is niet 1-2-3 geregeld met alle bijzonderheden omtrent supporters, ouderdom stadion etc.