Feyenoord krijgt nul op het rekest: topper tegen PSV blijft op zelfde tijdstip

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
24 oktober 2025, 10:55   Bijgewerkt: 11:27

De topper tussen Feyenoord en PSV zal zondag niet op een later tijdstip gespeeld worden. Dat maakt de Rotterdamse club bekend via X. Feyenoord had een verzoek ingediend om de Eredivisie-topper op een later tijdstip dan 14.30 uur af te werken, maar dit is afgewezen.

Storm Benjamin zorgde voor Feyenoord voor nogal een rumoerige aanloop naar de wedstrijd tegen Panathinaikos. Het Europa League-treffen werd op woensdagavond nog vervroegd naar 16.30 uur vanwege de herfststorm, maar donderdag bleek dat de storm eerder voet aan wal zou zetten in Nederland. Daardoor gingen de autoriteiten weer om tafel, waarbij ook een afgelasting besproken werd. Uiteindelijk kwam iets meer dan twee uur voor de wedstrijd naar buiten dat het duel verlaat zou worden naar 21.00 uur.

Door de verplaatsing heeft Feyenoord een kortere rusttijd voor de topper tegen PSV, waardoor de club een verzoek bij de KNVB heeft ingediend om het duel later te spelen. De voetbalbond heeft echter besloten om dit verzoek niet te honoreren, zo laat Feyenoord weten via X. "Het verzoek van Feyenoord om de wedstrijd tegen PSV aanstaande zondag op een later tijdstip te spelen, is afgewezen."

Zodoende blijft het aanvangstijd van de topper tussen Feyenoord en PSV 14.30 uur. De KNVB heeft scheidsrechter Allard Lindhout aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Het verschil op de ranglijst tussen koploper Feyenoord en nummer twee PSV bedraagt drie punten.

Hélène Hendriks en Khalid Boulahrouz

Khalid Boulahrouz: ‘Luciano Valente heeft mijn mond zó goed gesnoerd’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
Feyenoord - Panathinaikos

Feyenoord boekt moeizame eerste overwinning in de Europa League

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Spandoek voor Royston Drenthe

De Kuip steekt door herseninfarct getroffen Royston Drenthe hart onder de riem

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
12deman
650 Reacties
117 Dagen lid
537 Likes
12deman
  • 1
    + 1
Kameraden 48uur regel geldt alleen voor alle andere clubs

Pietjanhendrik
503 Reacties
93 Dagen lid
521 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
@12deman het is ongeveer 63 uur ertussen van einde wedstrijd op donderdag naar aanvang van Feyenoord - psv. KNVB mag het dus afwijzen helaas

Vriendje Stokvis
1.477 Reacties
399 Dagen lid
8.192 Likes
Vriendje Stokvis
  • 1
    + 1
Precies. Je kan wel weer zien waar de voorkeur ligt.

GabrielleX01
616 Reacties
1.121 Dagen lid
4.982 Likes
GabrielleX01
  • 0
    + 1
@Vriendje Stokvis lees mijn comment waarin duidelijk word dat de 8 uur van Feyenoord natuurlijk een bizar aanvraag was. Want ipv dat ze dezelfde tijd er tussen wilde hebben (dus 2 uur en een kwartier later omdat gister ook 2 uur en een kwartier later was) moest het opeens naar 8 uur. De KNVB kan ook niet anders dan dat afwijzen. Misschien hadden ze meer kans als ze het aangevraagd hadden voor kwart voor 5 (wat evenveel tijd tussen zou zitten als er tussen de originele tijd tegen Panathinaikos en half 3 zou zitten).

GabrielleX01
616 Reacties
1.121 Dagen lid
4.982 Likes
GabrielleX01
  • 0
    + 1
Ze hadden natuurlijk kwart voor 5 kunnen proberen. Ik bedoel, toen de wedstrijd om kwart voor 7 was kon half 3 wel. Dan is de wedstrijd 2 uur en een kwartier later, dan zou je ook kunnen zeggen "ja 2 uur en een kwartier later dan half 3 dus kwart voor 5". Ik heb nooit begrepen waarom dan opeens de wedstrijd helemaal naar 8 uur moest. Los van of ik denk dat een paar uur veel uitmaakt, kwart voor 5 had een begrijpelijk verzoek geweest. 8 uur natuurlijk niet (of ze hadden al om uitstel moeten vragen toen de wedstrijd om kwart voor 7 begon want van kwart voor 7 tot zondag half 3 is even lang als van 9 uur tot zondag kwart voor 5). Waar de 8 uur vandaan komt niemand die dat snapt

Derk62
453 Reacties
806 Dagen lid
1.810 Likes
Derk62
  • 3
    + 1
Niet zeuren, gewoon voetballen

descheids
459 Reacties
36 Dagen lid
684 Likes
descheids
  • 2
    + 1
Logische afwijzing van het laffe verzoek van de calimero's uit Rotterdam. Echte mannen spelen gewoon voetbal, is ook gewoon binnen 48 uur. Het is de zoveelste vernedering voor feijenoord dat dit soort laffe verzoeken probeert de competitie te beinvloeden. Alles moet gevormd worden naar de wil van het orakel van persie op zuid.

Hurricane.
348 Reacties
443 Dagen lid
2.368 Likes
Hurricane.
  • 0
    + 1
@descheids Daar is hij weer de man die zuurstof te kort had bij zijn geboorte. Feyenoord is het enige wat hij heeft.

K. Daffie
135 Reacties
780 Dagen lid
831 Likes
K. Daffie
  • 1
    + 1
@Hurricane. We zien zondag wel wie de echte mannen zijn bij Twente - Ajax.

Pietjanhendrik
503 Reacties
93 Dagen lid
521 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
@K. Daffie Zerrouki die de winnende goal Maakt haha

Sigaarsnor
6 Reacties
97 Dagen lid
17 Likes
Sigaarsnor
  • 0
    + 1
@descheids als je op plek 36 staat kun je maar beter de focus verleggen hè 😂

De kikker
135 Reacties
924 Dagen lid
210 Likes
De kikker
  • 1
    + 1
Ik begrijp Feyenoord wel maar ik begrijp de gemeente Rotterdam ook. Als je het verzet moet je het ook weer regelen met de politie door al die tokkiesupporters.

descheids
459 Reacties
36 Dagen lid
684 Likes
descheids
  • 0
    + 1
Palen plaatsen, netten spannen, noodtribunes bouwen, verwarming monteren, betonnen palen extra verzekeren voordat het afbreekt etc. etc. Een wedstrijdje in de kuip is niet 1-2-3 geregeld met alle bijzonderheden omtrent supporters, ouderdom stadion etc.

ERIMIR
3.831 Reacties
473 Dagen lid
38.308 Likes
ERIMIR
  • 0
    + 1
Voor PSV zal het weinig uitmaken. Zij zitten op dit moment in een flow en zijn voor mij de favoriet.

Pietjanhendrik
503 Reacties
93 Dagen lid
521 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
@ERIMIR eerlijk is eerlijk.. psv is gewoon een van de titelkandidaten en is de laatste weken beter in vorm dan voorheen. Zou me niks verbazen als psv 1 of 3 punten gaat pakken.

Quarlon
877 Reacties
1.123 Dagen lid
3.632 Likes
Quarlon
  • 1
    + 1
@Pietjanhendrik precies en Feyenoord is de andere kandidaat

Hahahahahaha en jullie dan
1.175 Reacties
845 Dagen lid
7.178 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
  • 0
    + 1
@Pietjanhendrik hahahahahaha nu al aan het indekken voor zondag successupportertje dat je bent hahahahahahahaha

Pietjanhendrik
503 Reacties
93 Dagen lid
521 Likes
Pietjanhendrik
  • 0
    + 1
@Hahahahahaha en jullie dan: ik heb altist gezegd dat psv ondanks het mindere spel 1 van de titelkandidaten is. Helaaassss voor jou hahah

Feyenoord - PSV

Feyenoord
14:30
PSV
2,40
3,95
2,70
Wordt gespeeld op 26 okt. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
9
19
25
2
PSV
9
15
22
3
AZ
9
7
18
4
Ajax
9
5
16
5
Groningen
9
1
15

