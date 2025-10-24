Niet alleen de toekomst van John Heitinga als trainer van Ajax hangt aan een zijden draadje, mogelijk is ook technisch directeur Alex Kroes bezig aan zijn afscheidstournee bij Ajax. Dat schrijft ESPN. Daarnaast ziet Danny Blind een snelle terugkeer bij Ajax wel zitten, maar dan in een voetbaltechnische functie.

ESPN pakte vrijdag groots uit met een reconstructie over het sportieve verval en de bestuurlijke onrust binnen Ajax. Zo stelde de betaalzender dat er vanaf het begin af aan grote twijfels zijn over Heitinga en zijn staf, maar ook dat er onvrede is binnen de selectie. Kenneth Taylor zou in de voorbereiding namelijk gebotst zijn met de technische staf van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

De druk op Heitinga is de voorbije periode flink toegenomen vanwege tegenvallende prestaties en een gebrekkige teamontwikkeling. In negen competitiewedstrijden werd er door Ajax viermaal gelijkgespeeld, terwijl afgelopen weekend met 0-2 verloren werd van AZ. Ook in de Champions League gaat het allerminst goed. Alle drie de wedstrijden werden vrijwel kansloos verloren door de Amsterdammers.

Kroes wil echter niets weten van een ontslag van Heitinga en heeft zelfs zijn lot verbonden aan dat van de oefenmeester. Toch lijkt inmiddels niet alleen Heitinga voor zijn positie te moeten vrezen, maar ook Kroes. "De toekomst van Heitinga als Ajax-trainer hangt aan een zijden draadje, maar inmiddels is het ook steeds waarschijnlijker dat Kroes aan zijn afscheidstournee bij Ajax bezig is. De tot dusver slecht uitgepakte trainerskeuze kleeft nadrukkelijk aan hem, terwijl de technisch directeur anderzijds baalt van de 'bureaucratie' binnen Ajax", klinkt het.

"Het valt de directe Kroes tegen hoe omslachtig het blijkt om koersverandering binnen de club te bewerkstelligen, waardoor de directeur sowieso al grote twijfels had over het uitdienen van zijn medio 2026 aflopende contract", aldus ESPN. "Kroes voelt steun vanuit de vereniging, die 73 procent van de Ajax-aandelen in bezit heeft, maar botst op veel vlakken met andere geledingen binnen de club."

Blind aast op razendsnelle Ajax-terugkeer

Kroes dreigt dan wel te vertrekken bij Ajax, Blind ziet een snelle terugkeer in een voetbaltechnische functie wel zitten. Het clubicoon van de Amsterdammers besloot recentelijk uit de raad van commissarissen te stappen nadat Heitinga niets zag in een terugkeer van zijn zoon Daley Blind. Dat was voor hem de 'spreekwoordelijke druppel'. "Blind senior ziet voor zichzelf echter nog wel een rol in een voetbaltechnische functie bij Ajax weggelegd."

"Het spanningsveld in de bestuurlijke geledingen is bij Ajax altijd groter dan bij andere Nederlandse clubs. De organisatiestructuur, met een bestuursraad, raad van commissarissen, directie, adviseurs en honderden verenigingsleden, houdt elkaar in een greep", vervolgt de sportzender. "Het blijkt in Amsterdam al jarenlang onmogelijk om in deze structuur alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, met onnavolgbaar beleid en sportief verval tot direct gevolg."

Ajax koerst af op stuurloze periode

Intussen koerst Ajax wederom af op een stuurloze periode, die de club ook tussen de zomer van 2023 en het voorjaar van vorig jaar parten speelde. Adviseur Louis van Gaal benadrukte deze week op 3FM al dat het tijd kost om uit zo'n dal te klimmen. Toch leek onder Farioli de wederopbouw al ingezet. "Maar de bestuurlijke machtsstrijd en daaruit volgende onvoldoende uitgebalanceerde selectie en desastreus uitgepakte trainerskeuze, werpen Ajax ver terug", besluit ESPN.