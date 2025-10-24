Bij diverse sleutelspelers van Ajax is er 'groeiende onvrede' over hoe het er aan toe gaat binnen de club, schrijft ESPN. Als voorbeeld haalt de betaalzender hiervoor , Josip Sutalo, Bertrand Traoré en zomeraanwinst aan. Zo zou Taylor zijn gebotst met de staf nadat hem 'motivatieproblemen' werden verweten, terwijl Gloukh is geschrokken van het niveau van de training.

Er is de voorbije weken veel te doen rondom Heitinga, die flink onder vuur ligt bij de achterban van Ajax. Na negen speelrondes in de Eredivisie staat Ajax op een vierde plaats met negen punten achterstand op koploper Feyenoord. Alleen van de negen wedstrijden werd er liefst viermaal gelijkgespeeld en afgelopen weekend ging Ajax onderuit tegen AZ. Toch begon de onvrede over Heitinga en zijn staf al eerder binnen de selectie, schetst ESPN.

"Al vroeg in de voorbereiding sijpelen geluiden door over de groeiende onvrede bij meerdere sleutelspelers", klinkt het. "Het contrast tussen de vorige en nieuwe technische staf blijkt gigantisch. Spelers zien de intensiteit op de training omlaag gaan en mopperen onderling over de manier waarop Heitinga en zijn staf de aanvallende spelprincipes proberen in te slijpen."

Zomeraanwinst Gloukh was ook onaangenaam verrast over de gang van zaken. "Veelzeggend is dat miljoenenaankoop Gloukh zich na zijn eerste training intern hardop afvraagt of hij met de A-selectie of Jong Ajax heeft meegetraind. De dribbelaar is geschrokken van het niveau van de training, iets wat in schril contrast staat met de extreem gedisciplineerde werkwijze die Gloukh bij RB Salzburg gewend was", gaat de betaalzender verder.

Taylor clasht met technische staf

Het 'overduidelijk merkbare verval' zorgt ervoor dat Taylor in de slotfase van de zomerse transferwindow nadrukkelijker aanstuurt op een vertrek bij Ajax. Er was vanuit FC Porto en West Ham United wel interesse, maar Ajax zit voor deze club echter te hoog in de boom. Wolverhampton Wanderers wilde wel aan de vraagprijs van de club voldoen, maar dat zag Taylor zelf niet ztten. "Als een assistent-trainer Taylor in deze periode ‘motivatieproblemen’ op het trainingsveld verwijt, leidt dit tot een conflict tussen de linkspoot en de staf. Taylor zou hierdoor op bezoek bij Go Ahead op de bank zitten, maar staat na blessures van Mika Godts en Bertrand Traoré alsnog in de basis", aldus ESPN.

Knullige communicatie op Ajax-training

Volgens ESPN zijn er op tactisch vlak bij veel spelers twijfels over de capaciteiten van de staf, maar dat is nog niet alles. "Ook communicatief gaan er knullige dingen mis", valt er te lezen. "Op de eerste voor media toegankelijke Ajax-training tijdens het trainingskamp in Zeist valt op hoe buitenlanders Josip Sutalo en Bertrand Traoré in het Nederlands instructies krijgen van Keizer en Peereboom. Bij een trainingsvorm leidt dit ertoe dat beiden na een uitleg niet weten welke kleur hesje zij aan moeten trekken."

"Even later, bij een oefenvorm waarin Ajax de opbouw traint, speelt Sutalo na uitrollen van doelman Jaros direct het middenveld in. Keizer schreeuwt hem toe dat dit pas na minstens drie passes is toegestaan, iets wat de Kroatische Sutalo uit de eerdere uitleg in het Nederlands ook niet heeft kunnen thuisbrengen", besluit ESPN.