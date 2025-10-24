Valentijn Driessen stelt dat Ajax 'het lachertje van Europa' is. Als reden hiervoor noemt de journalist de beschamende laatste plaats van de Amsterdammers in de competitiefase van de Champions League. Driessen kraakt dan ook de beleidsbepalers van Ajax, die in zijn ogen de goede naam van de club te grabbel hebben gegooid.

Driessen haalt aan dat PSV met een galavoorstelling het aanzien van de Eredivisie weer goed heeft gedaan. "Treurig dat Ajax de gewonnen goodwill een dag later weer weet te verknallen en de uitstraling een knauw geeft met een wanprestatie, verhevigd door het wangedrag van Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Londen", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

De internationale status voor het 'ooit zo grote Ajax' brokkelt dan ook snel af, stelt Driessen. "De huidige beleidsbepalers zijn erin geslaagd de naam van de altijd zo trotse vaandeldrager van het Nederlandse clubvoetbal te grabbel te gooien. Na drie duels en de laatste plaats in de Champions League is Ajax het lachertje van Europa", gaat Driessen kritisch verder.

"Een voorbehoud zou terecht zijn als Internazionale, Olympique Marseille en Chelsea allen met hun sterkste formatie in actie waren gekomen. Maar dat de Italianen enkele spelers rust gaven en de Engelsen met een veredelde B-formatie startten om met een jeugdelftal de tweede helft uit te spelen, zegt alles over hoe Ajax erop staat op het hoogste clubniveau", aldus Driessen.

Door de prestaties van Ajax wordt de druk op trainer John Heitinga steeds groter. Op Stamford Bridge klonk er zelfs 'Johnny rot op' vanuit het uitvak. Driessen schetst dan ook dat Ajax en Heitinga zondag tegen FC Twente met het mes op de keel zullen spelen. "Er moet gewonnen worden", is hij duidelijk. "Met reacties over getoonde vechtlust, de wil om te strijden, het vertrouwen in elkaar, over trots en veerkracht na de zoveelste vernedering hoef je niet meer aan te komen. Slechts vier overwinningen dit hele seizoen tegen Telstar, Heracles, PEC Zwolle en NAC Breda, de nummers 14,15, 16 en 18 in de Eredivisie is niet langer te verkopen als Ajax zijnde", besluit Driessen.