is de voorbije dagen veelbesproken na zijn gedragen bij Ajax - AZ en Chelsea - Ajax. Tegen de Alkmaarders deelde de spits een elleboogstoot uit aan Wouter Goes, terwijl hij woensdagavond ruzie maakte met alles en iedereen van Chelsea. Zondag wacht Weghorst de wedstrijd tegen FC Twente en Leon ten Voorde verwacht dat de geboren Tukker allerminst een warm welkom krijgt in Enschede.

"Omdat één man in Nederland de elleboogstoot geen rood vond, is Wout Weghorst zondagmiddag gewoon inzetbaar tegen FC Twente", steekt Ten Voorde van wal in De Twentsche Courant Tubantia. "Na de bijzondere voorstelling in Londen komt Circus Wout nu naar Enschede."

De journalist van Tubantia haalt vervolgens aan dat Weghorst tegen Chelsea een 'eenmanstheater' was. De goaltjesdief had een bloedend hoofd na een duel met een tegenstander, schoot een strafschop raak, veroorzaakte zelf nog een domme strafschop en maakte tussendoor ook nog eens ruzie met alles en iedereen bij Chelsea. "Alsof Goes het blauw had aangetrokken", klinkt het.

In de rust werd Weghorst door trainer John Heitinga naar de kant gehaald en vervangen door Davy Klaassen. "Je kunt niet zeggen dat de aanloop naar FC Twente in alle stilte is verlopen voor Wout Weghorst. Hoe bont wil je het eigenlijk maken als speler? Jaag je eerst heel voetbalminnend Nederland in de gordijnen met je gedrag tegen AZ, maak je een paar dagen later op Stamford Bridge iedereen gek. Incluis jezelf", gaat Ten Voorde verder.

De clubwatcher van FC Twente weet dat Weghorst bij de FC Twente-supporters niet populair is. Dat heeft allemaal te maken met vorig jaar. De boomlange spits liet in een interview weten als droom te hebben om nog voor FC Twente te spelen, maar tekende vervolgens even later bij Ajax. In een interview met de clubkanalen sprak hij dat hij als kind al in een Ajax-pyjama sliep. "Die snelle switch in clubliefde is hem niet door iedereen in dank afgenomen", constateert Ten Voorde.

Zondag wacht Weghorst voor de tweede maal de terugkeer in De Grolsch Veste na zijn transfer naar Ajax en volgens Ten Voorde speel ter veel meer dan sentiment. "Weghorst weet als geen ander dat er bij deze editie van FC Twente-Ajax grotere belangen tellen. In Enschede vecht John Heitinga voor zijn baan, Ajax voor z’n reputatie en misschien wel voor de laatste kans om nog wat van het seizoen in de eredivisie te maken. In al die gevechten zal Weghorst het vuur moeten ontbranden", besluit de journalist.