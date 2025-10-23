John Heitinga zit zondagmiddag 'gewoon' op de bank als trainer van Ajax. Dat bevestigt clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International op X. De geplaagde Amsterdammers gaan zondagmiddag in Enschede op bezoek bij FC Twente.

Er is de voorbije weken veel te doen rondom Heitinga, die flink onder vuur ligt bij de achterban van Ajax. Na negen speelrondes in de Eredivisie staat Ajax op een vierde plaats met negen punten achterstand op koploper Feyenoord. Alleen van de negen wedstrijden werd er liefst viermaal gelijkgespeeld en afgelopen weekend ging Ajax onderuit tegen AZ.

Ook in de Champions League gaat het niet crescendo voor de Amsterdammers, met nul punten uit drie wedstrijden en een teleurstellende laatste plaats in de competitiefase. Ajax begon met een 0-2 nederlaag in eigen huis tegen Internazionale, waarna er op de tweede speeldag een uiterst pijnlijke en dikke 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille werd geleden. Ook woensdagavond gingen Heitinga en co onderuit, ditmaal op bezoek bij Chelsea. Op Stamford Bridge werd het na een rode kaart voor Kenneth Taylor 5-1 voor de Londenaren.

De druk op Heitinga is door de teleurstellende resultaten flink toegenomen. In het uitvak van Ajax op Stamford Bridge klonk woensdagavond zelfs het 'Johnny rot op', nadat de oefenmeester besloot om Oscar Gloukh van het veld te halen voor Jorthy Mokio na de rode kaart van Taylor. Technisch directeur Alex Kroes heeft al laten weten volledig achter Heitinga te staan en heeft zelfs zijn lot verbonden aan de coach.

Op X rijst na de keiharde nederlaag tegen Chelsea andermaal de vraag of het ontslag van Heitinga bij Ajax al aanstaande is. "Nu ook publiek zich roert is het al einde verhaal betreft Heitinga? Of gaat deze koortsdroom door?", wordt er gevraagd aan clubwatcher Van Duijn. De journalist van Voetbal International is echter duidelijk. "Nee die zit zondag gewoon op de bank." Voorlopig zal Heitinga dus aanblijven als trainer van Ajax.

